Khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội: Sự giao thoa đa sắc của văn hóa quốc tế

Tối 11/9, Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II-năm 2026 khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa kéo dài từ 11-20/9 tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của Thủ đô.

Với chủ đề "Dòng chảy Di sản - Heritage Flow,” Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II-năm 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện, Nhà hát Múa rối Thăng Long là đơn vị tổ chức, phối hợp cùng các sở, ngành thành phố và một số đại sứ quán, tổ chức quốc tế.

Chương trình khai mạc gồm 3 chương do đạo diễn Phạm Hoàng Giang viết kịch bản và làm Tổng đạo diễn.

Chương I – “Đánh thức di sản” mở màn bằng công nghệ AR tái hiện không gian Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long.

Chương II – “Giao lộ di sản” khắc họa Thăng Long-Hà Nội qua hình ảnh làng nghề, phố nghề, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, nét duyên Hà thành và các làn điệu dân gian đồng bằng Bắc Bộ.

Chương III – “Giao thoa đa sắc” giới thiệu các đoàn nghệ thuật đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Điện Biên, Đắk Lắk và các đoàn nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, khép lại bằng tiết mục đồng ca "Hà Nội chào thế giới."

Không gian sân khấu rực rỡ của lễ khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội 2026. (Ảnh: Việt Trung/Vietnam+)

Chương trình quy tụ dàn nghệ sỹ: Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoài, Nghệ sỹ Ưu tú Văn Ty, Nghệ sỹ Ưu tú Văn Khuê, ca nương Kiều Anh, các ca sỹ Tùng Dương, Nguyễn Ngọc Anh, Ngô Lan Hương, Quách Mai Thy, Yến Thy, Phùng Thanh Huyền, Ram C, nhóm Oplus, cùng nhiều nghệ sỹ, diễn viên trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho hay Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026 có sự tham gia của hơn 3000 nghệ sỹ, diễn viên đặc biệt là sự góp mặt của hơn 100 nghệ nhân, cộng đồng thực hành di sản đến từ các địa phương của Thủ đô trực tiếp tham gia trình diễn, thực hành, gìn giữ và trao truyền các di sản trong cộng đồng.

Festival năm 2026 lần đầu tiên có sự tham gia của nghệ sỹ, diễn viên đến từ các đoàn nghệ thuật của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế, tỉnh Điện Biên, tỉnh Đắk Lắk và 3 đoàn nghệ thuật, nhóm nhạc truyền thống quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ.

Bà Vũ Thu Hà đánh giá festival đã tạo nên không gian giao lưu văn hóa, từng bước đưa Thủ đô Hà Nội trở thành một điểm đến văn hóa, nơi hội tụ và tôn vinh các giá trị truyền thống đặc sắc, kết nối với tinh thần sáng tạo, nơi những nghệ nhân dân gian gặp gỡ các nghệ sỹ, nhà sáng tạo trẻ để cùng làm mới, làm giàu thêm các giá trị bản sắc văn hóa không ngừng được tiếp nối trong dòng chảy di sản văn hóa nhân loại./.

Lễ khai mạc quy tụ khoảng 5.000 đại biểu, khán giả tham dự. (Ảnh: Việt Trung/Vietnam+)

Festival Thăng Long-Hà Nội 2026 tôn vinh "dòng chảy di sản" của Thủ đô Festival Thăng Long-Hà Nội lần II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” sẽ diễn ra từ ngày 11-20/9 tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu, lan tỏa giá trị di sản và bản sắc Thủ đô.

Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026 diễn ra tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của Thủ đô: Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long, Di sản tư liệu Thế giới Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Trung tâm sáng tạo Bảo tàng Hà Nội, thành viên mạng lưới các thành phố Thủ công sáng tạo toàn cầu Làng gốm Bát Tràng và Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh không gian hồ Hoàn Kiếm với hơn 20 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc. Đây là sự kiện thường niên quy mô lớn nhằm tôn vinh, quảng bá giá trị lịch sử văn hóa của Thăng Long-Hà Nội, khẳng định vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, đồng thời định vị thương hiệu Hà Nội là điểm đến "Văn hiến-Bản sắc-Sáng tạo-Hội nhập."