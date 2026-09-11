Nhiều điểm nhấn tại Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026

Chiều 11/9, tại Trung tâm Chính trị-Hành chính phường Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng) diễn ra họp báo về Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026.

Ban tổ chức cho biết Lễ hội diễn ra từ ngày 26/9 đến 4/10, tức từ ngày 16- 24/8 âm lịch, tại Khu di tích Kiếp Bạc và Khu di tích Côn Sơn (phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng).

Lễ hội năm nay tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và 584 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.

Lễ hội không chỉ là dịp tưởng niệm các bậc tiền nhân, thực hành các nghi lễ và phong tục truyền thống, mà còn là cơ hội để những giá trị của Côn Sơn, Kiếp Bạc được tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, trải nghiệm di sản, quảng bá du lịch, làng nghề, sản phẩm địa phương và xúc tiến thương mại được tổ chức trong không gian Côn Sơn-Kiếp Bạc, đồng thời mở rộng kết nối với cộng đồng và các điểm đến trên địa bàn thành phố.

Những nghi lễ, lễ hội và hoạt động văn hóa được cộng đồng thực hành chính là cầu nối đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ hôm nay, giúp di sản được nhận biết không chỉ qua những công trình, hiện vật, mà qua những trải nghiệm sống động của con người.

Lễ hội năm nay đồng thời hướng tới việc đưa giá trị Di sản thế giới đến gần hơn với công chúng, du khách trong nước và quốc tế; kết nối bảo tồn di sản với phát triển văn hóa, du lịch. Qua đó, Côn Sơn, Kiếp Bạc không chỉ được biết đến như một điểm đến lịch sử, tâm linh, mà từng bước trở thành một không gian trải nghiệm văn hóa có chiều sâu, nơi du khách có thể cảm nhận sự giao hòa giữa cảnh quan, lịch sử, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn của Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc-Mùa Thu năm 2026 là công bố "Bộ nhận diện thương hiệu Di sản Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc." Đây là một dấu mốc có ý nghĩa trong hành trình của Quần thể sau khi được UNESCO ghi danh, đánh dấu bước chuyển từ việc được ghi danh sang chủ động xây dựng, nhận diện và lan tỏa thương hiệu Di sản thế giới; để danh hiệu không chỉ được nhắc đến như một thành quả, mà trở thành nguồn lực văn hóa được cộng đồng và các địa phương cùng gìn giữ, phát huy và giới thiệu với bạn bè trong nước, quốc tế.

Dự kiến, tại khu di tích Kiếp Bạc, Lễ cáo yết mở đầu cho chuỗi nghi lễ chính của mùa hội (ngày 20/9), Khai hội, tưởng niệm 726 năm ngày mất Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản (ngày 26/9), Lễ Khai ấn đền Kiếp Bạc (đêm 26/9), Trình diễn Hầu Thánh (từ ngày 27-29/9), Lễ cầu an và hội hoa đăng trên sông Lục Đầu (đêm 28/9), Lễ rước bộ, lễ tế và lễ giỗ Đức Thánh Trần (ngày 30/9).

Tại khu di tích Côn Sơn diễn ra các nghi lễ: Lễ dâng hương, rước văn và tưởng niệm 584 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi (ngày 26/9), Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại (từ 26/9-4/10) và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách đưa di sản đến gần hơn với công chúng./.

Tổng kết hành trình đưa Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc thành Di sản Thế giới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.