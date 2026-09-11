Hưng Yên đánh thức tiềm năng từ những làng hoa bên sông Hồng

Các làng hoa, cây cảnh ở Hưng Yên không chỉ tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế, mà còn sở hữu cảnh quan, nghề truyền thống và không gian văn hóa đủ sức trở thành điểm đến du lịch.

Trong định hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, thương mại và xây dựng thương hiệu địa phương, những vùng hoa như Phụng Công, Xuân Quan của tỉnh đang có cơ hội bước sang một chặng đường mới.

Festival Hoa Hưng Yên lần thứ nhất dự kiến tổ chức vào cuối năm 2026 được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, mở rộng sự quan tâm của du khách và thị trường đối với vùng đất này.

Làng hoa-giá trị riêng của Hưng Yên

Có những vùng quê chỉ cần đi qua một lần cũng dễ dàng nhận ra bởi màu sắc riêng của nó. Ở Phụng Công, những khu vườn nối tiếp nhau, nơi cây cảnh được uốn thành dáng, những chậu hoa được chăm sóc theo từng mùa. Nghề trồng hoa, cây cảnh ở Phụng Công và khu vực Xuân Quan có lịch sử phát triển từ nhiều năm. Từ những hộ gia đình sản xuất nhỏ, nghề dần hình thành các vùng chuyên canh, với nhiều loại hoa, cây cảnh và sinh vật cảnh phục vụ nhu cầu của thị trường.

Nghề trồng hoa, cây cảnh ở khu vực này không phải câu chuyện mới. Từ sản xuất phục vụ nhu cầu chơi hoa, cây cảnh của người dân, nghề dần phát triển thành một lĩnh vực sản xuất hàng hóa có giá trị. Nhiều hộ gia đình đầu tư mở rộng nhà vườn, thay đổi giống cây, áp dụng kỹ thuật chăm sóc và tạo dáng để đáp ứng thị trường ngày càng đa dạng.

Mỗi dịp cuối năm, làng nghề hoa, cây cảnh Phụng Công (tỉnh Hưng Yên) thu hút rất đông du khách tới tham quan, lựa chọn những chậu hoa, cây cảnh ưng ý để chơi trong dịp Tết Nguyên Đán. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Điều đáng nói là sản phẩm của làng hoa không chỉ nằm ở giá trị của từng chậu cây mà cả không gian sản xuất cũng tạo nên một nét riêng cho vùng quê. Những nhà vườn nối tiếp nhau, những hàng cây được tạo dáng, những mùa hoa thay đổi theo thời gian tạo thành một cảnh quan mà nhiều vùng sản xuất nông nghiệp khác khó có được. Đây chính là lợi thế để Hưng Yên phát triển du lịch nông nghiệp và du lịch làng nghề.

Du khách đến làng hoa không chỉ để mua một chậu cây. Họ có thể tìm hiểu cách người dân trồng và chăm sóc hoa, xem nghệ nhân tạo dáng bonsai, trải nghiệm làm vườn, chụp ảnh giữa không gian cây xanh và thưởng thức những sản vật địa phương.

Đối với Hưng Yên, lợi thế ấy càng rõ khi các vùng hoa nằm trong không gian phát triển năng động phía Đông Hà Nội, có khả năng kết nối với nhiều điểm đến, làng nghề và khu đô thị lớn.

Từ sản phẩm nông nghiệp đến thương hiệu làng nghề

Hoa và cây cảnh là những sản phẩm có giá trị đặc thù. Một cây cảnh đẹp có thể mất nhiều năm chăm sóc, tạo dáng. Giá trị của sản phẩm không chỉ phụ thuộc vào giống cây mà còn nằm ở kỹ thuật, kinh nghiệm và bàn tay của người làm nghề, đó là phần giá trị mà máy móc khó có thể thay thế được.

Với các làng hoa Hưng Yên, việc bảo tồn và phát huy kinh nghiệm của người trồng cây vì thế có ý nghĩa về nghề truyền thống và là cơ sở để xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Thị trường hiện nay cũng mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nhà vườn. Bên cạnh hình thức bán hàng truyền thống, sản phẩm hoa, cây cảnh có thể tiếp cận người tiêu dùng thông qua thương mại điện tử, mạng xã hội và các nền tảng số. Việc giới thiệu sản phẩm bằng hình ảnh, video hay livestream giúp nhà vườn không còn bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

Những chậu cúc mâm xôi ở xã Phụng Công, huyện Văn Giang sẵn phục vụ thị trường Tết. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Nhưng để đi xa hơn, làng hoa cần xây dựng thương hiệu làng hoa cần gắn với du lịch. Du khách tận mắt nhìn thấy nơi sản phẩm được tạo ra sẽ dễ hình thành ấn tượng và ghi nhớ hơn.

Một nhà vườn đẹp có thể trở thành điểm tham quan. Một nghệ nhân giỏi có thể trở thành người kể chuyện về nghề. Một sản phẩm đặc trưng có thể trở thành món quà sau chuyến đi. Từ đó, giá trị kinh tế của làng nghề được mở rộng từ sản xuất sang dịch vụ, thương mại và du lịch.

Mở không gian cho du lịch nông nghiệp

Hưng Yên có nhiều điều kiện để phát triển du lịch nông nghiệp. Ngoài các làng hoa, tỉnh còn có vùng cây ăn quả, nông sản đặc trưng, làng nghề, di tích lịch sử và những không gian văn hóa của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nếu được kết nối hợp lý, mỗi sản phẩm có thể trở thành một mắt xích trong hành trình khám phá địa phương.

Trong đó, làng hoa có ưu thế riêng bởi cảnh quan luôn có sự thay đổi. Hoa theo mùa, cây cảnh theo thời điểm, hoạt động chăm sóc và tạo dáng cây đều có thể trở thành nội dung trải nghiệm.

Các thành viên của Hợp tác xã cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên chuẩn bị cho vụ thu hoạch nhãn. (Ảnh: Mai Ngoan/TTXVN)

Một chuyến tham quan có thể bắt đầu từ vườn hoa, tiếp tục đến một cơ sở sản xuất cây cảnh, sau đó thưởng thức nông sản hoặc ẩm thực địa phương. Với những tuyến được tổ chức tốt, du khách có thể kết hợp tham quan làng hoa với các điểm đến như Bát Tràng,, Aluvia, Vinhomes Ocean Park 1, 2, 3 và các điểm du lịch dọc sông Hồng. Khi ấy, Phụng Công không chỉ được biết đến là nơi sản xuất hoa, cây cảnh mà có thể trở thành một điểm đến trong hành trình du lịch.

Điều quan trọng là phát triển du lịch nhưng không làm biến đổi bản chất của làng nghề. Người dân vẫn trồng hoa, chăm cây và sản xuất như vốn có; du lịch chỉ bổ sung thêm những hoạt động phù hợp để du khách có thể tiếp cận và trải nghiệm. Đây là mô hình có thể đem lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng. Nhà vườn có thêm nguồn thu, sản phẩm có thêm đầu ra, người dân có thêm việc làm từ dịch vụ, còn du khách có thêm một trải nghiệm gần gũi với đời sống nông thôn.

Muốn làm được điều đó, các làng hoa cần từng bước hoàn thiện cảnh quan, giao thông, điểm đón khách, khu giới thiệu sản phẩm và kỹ năng phục vụ du lịch. Các nhà vườn cũng cần liên kết với nhau thay vì hoạt động riêng lẻ, từ đó hình thành những sản phẩm du lịch có lịch trình và nội dung rõ ràng.

Festival Hoa-điểm nhấn cho hướng đi mới

Trong quá trình tìm kiếm những sản phẩm du lịch đặc trưng, Festival Hoa tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho các làng hoa.

Dự kiến, Festival diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 25 đến 31/12/2026 tại xã Phụng Công. Đây là lần đầu tiên Hưng Yên tổ chức một Festival chuyên về hoa, cây cảnh và sinh vật cảnh ở quy mô cấp tỉnh.

Điểm đáng chú ý là Festival không chỉ dành cho việc trưng bày hoa. Sự kiện dự kiến có không gian hoa nghệ thuật, cây cảnh, bonsai, tiểu cảnh; khu giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, nông sản và ẩm thực; các chương trình văn hóa, nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm, hội thảo và xúc tiến thương mại.

“Con đường hoa” dự kiến dài khoảng 300-500m sẽ tạo điểm nhấn cho không gian Festival, trong khi ngày hội livestream mở thêm cơ hội đưa sản phẩm của nhà vườn đến với người tiêu dùng trên các nền tảng số.

Festival hoa tỉnh Hưng Yên năm 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 12 tại xã Phụng Công. (Ảnh: Báo Hưng Yên)

Nhìn rộng hơn, Festival là dịp để Hưng Yên giới thiệu một tài sản đã có sẵn thay vì tạo ra một sản phẩm hoàn toàn mới. Những khu vườn, những người làm nghề và những sản phẩm cây cảnh chính là nền tảng của sự kiện.

Giá trị lớn nhất mà Festival hướng tới vì thế không chỉ là lượng khách trong những ngày tổ chức, mà là khả năng tạo ra sự quan tâm lâu dài đối với làng hoa. Một du khách đến Festival có thể tiếp tục quay lại vào mùa hoa khác. Một doanh nghiệp tham gia trưng bày có thể tìm được đối tác. Một nhà vườn có thể mở rộng thị trường. Một gia đình trẻ có thể tìm thấy cơ hội làm du lịch ngay trên mảnh đất của mình. Nếu những kết nối đó được duy trì, Festival sẽ không kết thúc khi những gian hàng được tháo dỡ.

Hình thành thương hiệu “Festival Hoa Hưng Yên”

Định hướng của Hưng Yên là từng bước xây dựng Festival Hoa trở thành sự kiện văn hóa-du lịch thường niên, góp phần hình thành thương hiệu “Festival Hoa Hưng Yên,” đồng thời thúc đẩy du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm và kinh tế làng nghề.

Đây cũng là lý do việc tổ chức Festival lần đầu cần được nhìn như một bước khởi đầu. Sự kiện phải tạo được dấu ấn riêng, nhưng quan trọng hơn là tạo ra những hoạt động có thể tiếp nối sau đó. Nếu Festival là dịp thu hút sự chú ý, thì những làng hoa, nhà vườn và sản phẩm địa phương mới là nền tảng để giữ chân du khách.

Hưng Yên có lợi thế ở chỗ những giá trị ấy đã tồn tại trong đời sống. Không gian làng nghề, kỹ thuật trồng và tạo dáng cây cảnh, cảnh quan nhà vườn và sản phẩm nông nghiệp đều là những tài nguyên có thể khai thác theo hướng bền vững.

Xã Phụng Công (tỉnh Hưng Yên) hiện có trên 350 ha diện tích trồng hoa, cây cảnh với 2 hợp tác xã và 10 tổ hợp tác. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Từ những làng hoa bên sông Hồng, Hưng Yên có cơ hội hình thành một sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng. Khi hoa được kết nối với làng nghề, nông nghiệp, văn hóa và thương mại, những khu vườn không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn tạo ra trải nghiệm.

Festival Hoa Hưng Yên lần thứ nhất có thể là bước mở đầu cho hành trình ấy. Một sự kiện kéo dài một tuần có thể tạo ra sự chú ý trong thời gian ngắn, nhưng nếu được nối tiếp bằng những tuyến du lịch, những nhà vườn đón khách, những sản phẩm có thương hiệu và những hoạt động xúc tiến thường xuyên, giá trị của Festival sẽ được kéo dài.

Khi đó, Phụng Công và những vùng hoa khác của Hưng Yên có thể dần được biết đến không chỉ là nơi trồng hoa, cây cảnh mà còn là nơi để tìm về, trải nghiệm và khám phá một phần đời sống nông nghiệp của vùng đất ven sông Hồng.

Đó có lẽ cũng là cách bền vững nhất để những làng hoa Hưng Yên giữ được giá trị của nghề cũ, đồng thời cũng mở ra một hướng đi mới cho nông nghiệp, làng nghề và du lịch địa phương./.

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