Phố cổ Hà Nội rộn ràng “Lưu trăng” mùa Trung Thu năm 2026

Tối 11/9, tại khu vực chợ Đồng Xuân, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) khai mạc Lễ hội Trung Thu Phố cổ năm 2026 với chương trình nghệ thuật “Phố Trăng,” mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm Trung Thu diễn ra từ ngày 11-25/9 tại khu phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Tham dự chương trình có gần 400 trẻ em là học sinh các trường học và thiếu nhi đến từ 28 tổ dân phố trên địa bàn phường Hoàn Kiếm.

Nhiều em trực tiếp góp mặt trong các tiết mục nghệ thuật, cùng kể câu chuyện Trung Thu qua âm nhạc, ánh sáng và những hình ảnh gần gũi của tuổi thơ.

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang cho biết Trung Thu ở Hoàn Kiếm không chỉ hiện diện trong ký ức mà vẫn sống trong từng con phố, ngôi nhà, không gian di sản và đời sống cộng đồng. Đó là Hàng Mã rực rỡ đèn lồng, đồ chơi Trung Thu; chợ Đồng Xuân tấp nập; những chiếc đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, đầu sư tử, đèn kéo quân được tạo nên từ bàn tay nghệ nhân; những ngôi nhà cổ, di tích, phố nghề vẫn kể câu chuyện về một Hà Nội thanh lịch, tài hoa.

Theo bà Nguyễn Hồng Trang, việc duy trì tổ chức Lễ hội Trung Thu Phố cổ thể hiện quyết tâm gìn giữ ký ức đô thị, trao truyền những giá trị văn hóa của cha ông cho thế hệ trẻ và để di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại.

“Một di sản chỉ thực sự trường tồn khi di sản ấy được cộng đồng gìn giữ, được thế hệ trẻ tiếp nhận và tiếp tục được sáng tạo trong đời sống hôm nay," bà Nguyễn Hồng Trang nhấn mạnh.

Theo chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng thực hiện nghi thức đánh trống mở đầu chuỗi hoạt động Lễ hội Trung Thu Phố cổ năm 2026.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Phố Trăng,” kết hợp chất liệu Trung Thu truyền thống với nghệ thuật trình diễn và công nghệ hiện đại. Hình ảnh mapping được trình chiếu trên vòm kiến trúc mặt tiền chợ Đồng Xuân, hòa cùng âm nhạc, trống hội, múa, lân sư rồng và các tiết mục biểu diễn của thiếu nhi.

Chương trình gồm ba phần “Gọi Trăng,” “Ký ức đêm Trăng” và “Phố Trăng.” Từ tiếng gọi trăng của trẻ nhỏ, tiếng trống hội, hình ảnh ông Trăng, quạt mo, đèn ông sao, khán giả được gợi nhắc về một mùa Trung Thu truyền thống với mặt nạ, tiến sĩ giấy, tò he, đèn cù, đèn kéo quân, bánh nướng, bánh dẻo và khoảnh khắc quây quần bên mâm cỗ.

Trong phần “Phố Trăng,” Hàng Mã, Hàng Trống và những con phố thân thuộc của khu phố cổ Hà Nội hiện lên trong câu chuyện trẻ thơ. Chương trình khép lại với đại cảnh “Chiếc đèn ông sao”, kết hợp tốp ca, múa, lân sư rồng và hình ảnh Hà Nội dưới ánh trăng.

Theo Ban tổ chức, trong 15 ngày, không gian Trung Thu được mở rộng từ chợ Trung Thu truyền thống Hàng Mã, khu vực cửa chính chợ Đồng Xuân đến các tuyến phố đi bộ, khu phố cổ, hồ Hoàn Kiếm và các điểm di sản văn hóa trên địa bàn phường. Người dân, du khách có thể tham quan, mua sắm đồ chơi Trung Thu, sản phẩm truyền thống, bánh Trung Thu, sản phẩm OCOP; tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian.

Các bạn nhỏ tìm hiểu về Tết Trung Thu truyền thống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Tại các không gian di sản gồm 50 Đào Duy Từ, 22 Hàng Buồm, 87 Mã Mây, 40 Lãn Ông, 28 Hàng Buồm và Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, công chúng có cơ hội gặp gỡ nghệ nhân; tìm hiểu, thực hành làm đồ chơi truyền thống; trải nghiệm làm bánh; tìm hiểu đầu sư tử truyền thống, nghề thủ công và các hoạt động sáng tạo dành cho trẻ em.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 Đào Duy Từ, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa Tết Trung Thu truyền thống “Lưu trăng Phố cổ 2026." Hoạt động kết nối các điểm di sản với nghệ nhân, nhà nghiên cứu, nghệ sỹ và công chúng, góp phần đưa giá trị Trung Thu truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Chuỗi hoạt động sẽ hội tụ tại “Đêm hội Trăng rằm”, diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 25/9 tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Dự kiến, chương trình thu hút hơn 2.000 người tham gia với các hoạt động nghệ thuật, trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, rước đèn và phá cỗ Trung Thu.

Trưởng Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội Ngô Thị Thùy Dương cho biết “Lưu trăng Phố cổ 2026” kết nối 6 không gian di sản tiêu biểu của khu phố cổ, tạo thành hành trình để công chúng khám phá các lớp văn hóa gắn với Tết Trung Thu; đồng thời tạo cơ hội cho thế hệ trẻ trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận và nuôi dưỡng tình yêu với di sản dân tộc.

Tại Trung tâm Giao lưu văn hóa Phố cổ Hà Nội, không gian văn hóa nông nghiệp lúa nước được tái hiện, giới thiệu ý nghĩa của Rằm tháng Tám trong đời sống tinh thần người Việt. Từ đây, công chúng có thể tiếp tục hành trình qua các “trạm kể chuyện” về Trung Thu tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây, 40 Lãn Ông, Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm số 2 Lê Thái Tổ và 28 Hàng Buồm.

Mỗi không gian giới thiệu một khía cạnh của Tết Trung Thu truyền thống, từ đồ chơi dân gian, trò chơi dân gian, nghệ thuật tạo hình, văn hóa trà, hương trầm đến trải nghiệm làm bánh Trung Thu, thực hành nghề thủ công. Chương trình có sự tham gia của các nhà nghiên cứu văn hóa, họa sĩ, nghệ nhân, thợ thủ công, nghệ sỹ và các đơn vị, cá nhân tâm huyết với văn hóa truyền thống.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là lễ rước “Đêm hội Trăng Rằm,” diễn ra lúc 20 giờ ngày 25/9 tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm. Đoàn rước xuất phát từ khu vực phía trước Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, diễu hành qua các tuyến phố quanh hồ với đèn Trung Thu truyền thống, đầu sư tử, cờ hội và sự tham gia của nghệ nhân, học sinh, đoàn viên, người dân, du khách.

Lễ hội Trung Thu Phố cổ là hoạt động văn hóa được duy trì hằng năm tại Hoàn Kiếm, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với khu phố cổ Hà Nội; đồng thời tạo không gian vui chơi, trải nghiệm an toàn, lành mạnh và bổ ích cho trẻ em./.

Lưu trăng - ký ức Trung thu giữa lòng phố cổ Hà Nội Tối 10/9/2026, không gian “Lưu trăng” tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) mở cửa đón công chúng, giới thiệu các đồ chơi Trung thu truyền thống được phục dựng và sáng tạo.