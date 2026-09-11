Tăng cường kết nối giao lưu văn hóa, thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tối 11/9, Lễ khai mạc Chương trình Giao lưu văn hóa-thương mại Việt Nam-Nhật Bản năm 2026 diễn ra tại công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh được tổ chức lần đầu tại Cần Thơ năm 2015, qua 6 kỳ thành công, Chương trình Giao lưu văn hóa-thương mại Việt Nam-Nhật Bản đã trở thành hoạt động đối ngoại, giao lưu văn hóa và xúc tiến hợp tác có ý nghĩa của thành phố, góp phần tăng cường kết nối giữa chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Thành phố Cần Thơ kỳ vọng Chương trình sẽ tạo thêm những kết nối thực chất giữa doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân Việt Nam-Nhật Bản, qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa trong tương lai.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, Việt Nam-Nhật Bản đã không ngừng vun đắp tình hữu nghị và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Việc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2023 đã tạo động lực mới, đưa quan hệ hai nước ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả. Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng của thành phố Cần Thơ.

Hợp tác kinh tế Cần Thơ-Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, với 13 dự án FDI tổng vốn khoảng 1,655 tỷ USD và kim ngạch xuất khẩu 8 tháng năm 2026 đạt hơn 142 triệu USD, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của thành phố.

Ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh mối quan hệ gắn kết giữa Nhật Bản và thành phố Cần Thơ được vun đắp trên nhiều lĩnh vực khác nhau như hợp tác về cơ sở hạ tầng, nông nghiệp-thủy sản, môi trường, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác với các cơ sở giáo dục.

Ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Về giao lưu văn hóa, chương trình lần này ngoài việc giới thiệu trang phục truyền thống, ẩm thực truyền thống của hai nước, còn quảng bá những nét văn hóa đại chúng.

Cần Thơ đang đóng vai trò quan trọng trong phát triển của khu vực phía Nam. Những tiềm năng về văn hóa phong phú, nguồn nhân lực đa dạng, ngành nông nghiệp, thủy sản được phát triển trên vùng đất màu mỡ... đều ẩn chứa những tiềm năng phát triển to lớn.

Trong những năm gần đây, việc triển khai xây dựng các tuyến đường cao tốc đã đem lại những bước tiến về phát triển hạ tầng nhằm nâng cao khả năng kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực Nam Bộ.

Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng với những dự án hạ tầng giao thông như đề án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc sẽ góp phần nâng cao hơn nữa tính liên kết vùng.

Chương trình Giao lưu Văn hóa-Thương mại Việt Nam-Nhật Bản năm 2026 diễn ra từ ngày 11/9-13/9 với hơn 100 gian hàng và chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, thương mại, kết nối hợp tác Việt Nam-Nhật Bản.

Điểm nhấn mới của chương trình năm nay là hoạt động đi bộ, diễu hành trong trang phục truyền thống với khoảng 1.000 người đăng ký tham gia, góp phần lan tỏa tình hữu nghị và tinh thần trách nhiệm cộng đồng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn./.

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