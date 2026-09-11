Khẳng định vai trò cơ quan lập pháp trong thúc đẩy kết nối nền kinh tế Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Theo đặc phái viên TTXVN, chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 6-11/9 đã thành công tốt đẹp.

Kết quả chuyến công tác đã khẳng định vai trò của cơ quan lập pháp mỗi nước và kênh ngoại giao nghị viện trong việc tạo xung lực mới cho các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ.

Tăng cường kết nối tri thức, chuyển giao công nghệ

Diễn ra trong thời điểm quan hệ hai nước có nền tảng chính trị thuận lợi và dư địa hợp tác rộng lớn, chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa quan trọng cả về song phương và hợp tác nghị viện.

Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trên cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp Việt Nam, cũng là chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 5 năm.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là vị khách nước ngoài đầu tiên của tân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik.

Trong 4 ngày tại Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có chương trình làm việc phong phú, thực chất với các cuộc tiếp xúc lãnh đạo cấp cao của Hàn Quốc, chính giới, chuyên gia, nhà khoa học, những người bạn Hàn Quốc yêu mến Việt Nam.

Tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo hai nước khẳng định Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Jeong Sik. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hai bên nhất trí triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế trong bối cảnh tình hình mới, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, qua đó phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Hai bên thống nhất phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong phối hợp giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác của chính phủ; hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Thượng tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội - cho rằng với mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030, việc hai Quốc hội Việt Nam-Hàn Quốc tăng cường hợp tác, tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về pháp luật, đồng thời đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện thể chế, sẽ tạo nền tảng thuận lợi để quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất và bền vững hơn trong thời gian tới.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là đột phá chiến lược và động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Vì vậy, việc thu hút tri thức, tài năng trong các lĩnh vực này cho sự nghiệp phát triển đất nước đóng vai trò rất quan trọng.

Ngay khi đến thủ đô Seoul (Hàn Quốc), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc nhằm lắng nghe những nguyện vọng, đề xuất của đội ngũ trí thức, giáo sư, chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc trở thành một “cánh tay nối dài” về trí tuệ và công nghệ của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành, kiến tạo khuôn khổ thể chế hiện đại, thông thoáng, đồng thời tăng cường giám sát việc thực thi các đạo luật, đặc biệt là các luật liên quan tới lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Bày tỏ ấn tượng về phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tiến sỹ Đinh Tuấn Anh - thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc - cho rằng việc định vị Mạng lưới là “cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước” đã đưa vai trò của cộng đồng chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài từ một nguồn tri thức đơn thuần trở thành một kênh kết nối và chuyển giao thực sự. Vai trò của cộng đồng trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đã được đặt ở một tầm nhận thức mới.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rất rõ nhiệm vụ chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, trước hết là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Việc chuyển giao không thể chỉ dừng ở chia sẻ kinh nghiệm mà phải được chuyển hóa thành những mô hình cụ thể, những đề xuất về cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Theo Tiến sỹ Đinh Tuấn Anh, đây là yêu cầu về một quá trình chuyển giao có địa chỉ, có mục tiêu và có sản phẩm đầu ra rõ ràng.

Tiến sỹ Đinh Tuấn Anh chỉ rõ quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc hiện nay có nền tảng thuận lợi để thực hiện điều này. Cộng đồng chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc đủ đông và có chuyên môn sâu. Vấn đề đặt ra hiện nay là đưa việc chuyển giao từ cấp độ cá nhân lên cấp độ tổ chức, hình thành kết nối thực chất giữa viện với viện, trường với trường và doanh nghiệp với doanh nghiệp. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, trong thời gian tới, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan trong nước để xác định rõ những lĩnh vực ưu tiên, từ đó tập trung nguồn lực, kết nối chuyên gia và thúc đẩy những chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực.

Thông điệp lớn trong chuyến thăm Hàn Quốc lần này là tăng cường kết nối tri thức, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo một lần nữa được thể hiện qua việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian tiếp nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết các tập đoàn đều bày tỏ thiện chí và mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ mới. Với chức năng và nhiệm vụ được giao, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, các nhà đầu tư, các trí thức, giáo sư và nhà khoa học để tăng cường kết nối, tạo điều kiện để họ đóng góp, làm việc và đầu tư tại Việt Nam một cách hiệu quả.

Đưa quan hệ Đối tác toàn diện Mông Cổ-Việt Nam phát triển sâu rộng, hiệu quả

Mông Cổ - đất nước của thảo nguyên bao la - là nơi có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời với Việt Nam được thiết lập từ rất sớm (1954). Mốc son lịch sử đưa quan hệ hai nước sang chương mới là chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Mông Cổ vào tháng 9/2024, chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện Việt Nam-Mông Cổ.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm chính thức tới Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhằm triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm chính thức Mông Cổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại các cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thống nhất phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của cơ quan lập pháp trong thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp mở rộng hợp tác.

Hai bên đặt mục tiêu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu USD; mở rộng thị trường cho hàng hóa thế mạnh của mỗi nước; thúc đẩy ký mới Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư Việt Nam-Mông Cổ; tăng cường xúc tiến đầu tư, kết nối giao thông, logistics, du lịch, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại tương xứng hơn với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tháo gỡ thể chế, rào cản để thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Mông Cổ.

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam J. Bayarmaa đánh giá Việt Nam hiện là quốc gia đang phát triển rất nhanh, có những bước tiến mạnh mẽ không chỉ trong khu vực mà cả trên bình diện quốc tế. Đặc biệt, Việt Nam xác định phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ là những động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Theo bà J. Bayarmaa, đây chính là những lĩnh vực Mông Cổ và Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác. Hai bên có nhiều tiềm năng để cùng phát triển đổi mới sáng tạo, công nghệ, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam J. Bayarmaa tin tưởng thông qua tăng cường trao đổi, giao lưu giữa các nghị sỹ và phối hợp giữa hai Quốc hội, các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị sẽ có những đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, qua đó góp phần đưa quan hệ Đối tác Toàn diện Mông Cổ-Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn.

Một điểm nhấn đáng chú ý là trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ; đồng thời chứng kiến Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước. Đây được coi là chất xúc tác quan trọng thúc đẩy sự hợp tác giữa các bên.

Tờ UB Post của Mông Cổ dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt cho rằng các thỏa thuận này sẽ tạo nền tảng pháp lý và thể chế vững chắc hơn cho hợp tác nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ cũng đề xuất thông qua một kế hoạch hành động chung để thực hiện các bản ghi nhớ đến năm 2028 nhằm đưa hợp tác nghị viện song phương lên một tầm cao mới.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, điều quan trọng nhất trong giai đoạn tới là cần đưa các thỏa thuận và cam kết hợp tác vào cuộc sống, thành những lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Theo đó, cần duy trì trao đổi đoàn cấp cao và phát huy mạnh hơn nữa vai trò của Quốc hội mỗi nước trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, giám sát thực hiện các thỏa thuận đã đạt được và tháo gỡ vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; tập trung giải quyết vấn đề giao thông, giao thương còn khó khăn giữa Việt Nam-Mông Cổ cả về đường sắt và đường hàng không.

Với tinh thần “6 rõ,” cần xác định rõ đầu việc, cơ quan chủ trì và thời gian thực hiện đối với từng thỏa thuận. Cơ quan đại diện Việt Nam ở Mông Cổ cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong việc đưa quan hệ hợp tác tốt đẹp thành những kết quả thực tiễn.

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Kết quả chuyến công tác góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quan hệ giữa Việt Nam-Hàn Quốc, Việt Nam-Mông Cổ, kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng không gian phát triển và huy động nguồn lực để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đất nước./.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho hay chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc và Mông Cổ đã thành công tốt đẹp, đạt nhiều kết quả thực chất.