Người dân Israel đón năm mới Do Thái Rosh Hashanah 5787

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, người dân Israel bắt đầu đón Rosh Hashanah, Năm mới theo lịch Do Thái, từ lúc hoàng hôn ngày 11/9 (theo giờ địa phương). Lễ hội kéo dài đến khi màn đêm buông xuống ngày 13/9, mở đầu cho chuỗi ngày lễ linh thiêng nhất trong năm của người Do Thái.



Rosh Hashanah, trong tiếng Hebrew có nghĩa là “đầu năm”, đánh dấu ngày đầu tiên của tháng Tishrei, tháng thứ bảy trong lịch Do Thái và mở đầu năm 5787. Theo truyền thống Do Thái, ngày lễ gắn với sự sáng tạo nhân loại, đồng thời là thời điểm con người nhìn lại năm cũ, suy ngẫm về những việc đã qua và hướng đến Năm mới tốt đẹp hơn.



Tại Israel, các gia đình quây quần bên những bữa ăn truyền thống, người dân đến các giáo đường để cầu nguyện và tham gia những nghi lễ đặc biệt. Một trong những nghi thức quan trọng nhất của Rosh Hashanah là thổi shofar, loại tù và làm từ sừng con cừu đực, nhằm đánh thức tinh thần và nhắc nhở con người về sự sám hối, xét lại bản thân.



Nhân dịp này, Tổng thống Israel Isaac Herzog gửi lời chúc Năm mới tốt lành (Shana Tovah) tới người Do Thái trên toàn thế giới, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của tiếng tù và trong lễ Rosh Hashanah - biểu tượng của sự sám hối, tưởng nhớ và hy vọng. Theo ông, âm thanh của tù và gợi nhắc nỗi đau trước những người đã mất, những người đã bảo vệ Nhà nước Do Thái.

Tổng thống Herzog kêu gọi cộng đồng Do Thái tiếp tục hành động để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau, nhất là trong bối cảnh Israel chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử vào tháng tới. Ông bày tỏ hy vọng người dân Israel và cộng đồng Do Thái trên toàn thế giới sẽ tiếp tục đồng hành trong Năm mới với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và cam kết đối với đức tin, cộng đồng và thế giới, đồng thời cầu chúc mọi người được ghi tên vào “Sách Sự sống” (Sefer HaChaim), một năm bình an, hòa hợp và nhiều phước lành.



Một nét đặc trưng khác của ngày Tết Do Thái là những món ăn mang ý nghĩa tượng trưng cho Năm mới ngọt ngào và tốt lành. Táo chấm mật ong là món ăn phổ biến, thể hiện lời cầu chúc cho một năm “ngọt ngào”. Bánh mì challah thường được làm thành hình tròn, tượng trưng cho vòng tuần hoàn của năm và sự tiếp nối của cuộc sống. Hạt lựu cũng xuất hiện trong nhiều bữa ăn ngày lễ.



Rosh Hashanah đồng thời mở đầu Mười ngày Sám hối, kéo dài cho đến Yom Kippur, ngày lễ chuộc tội của người Do Thái. Trong thời gian này, người Do Thái được khuyến khích hòa giải những bất đồng, suy ngẫm về hành động của mình và tìm cách bắt đầu Năm mới với một tâm thế thanh sạch hơn.

Một phong tục khác là Tashlich, trong đó người Do Thái tìm đến các nguồn nước và thực hiện nghi thức mang tính biểu tượng nhằm “ném bỏ” những lỗi lầm, tội lỗi của năm cũ.



Rosh Hashanah được tổ chức trong 2 ngày đầu tháng Tishrei. Đây là dịp các gia đình đoàn tụ, cầu nguyện và gửi đến nhau lời chúc “Shanah Tovah”. Sau Rosh Hashanah 10 ngày, người Do Thái sẽ bước vào Yom Kippur, ngày linh thiêng dành cho sự sám hối và chuộc tội, khép lại chu kỳ của những ngày lễ trọng đại đầu năm Do Thái./.

Người Do Thái trên khắp thế giới đón Tết Năm mới Rosh Hashanah Từ hoàng hôn ngày 22/9 đến đêm 24/9, cộng đồng người Do Thái trên khắp thế giới sẽ bước vào dịp lễ Rosh Hashanah hay còn gọi là Tết Năm mới, đánh dấu sự khởi đầu của năm 5786 theo lịch Do Thái.