Lực lượng Houthi áp sát tuyến hàng hải chiến lược

Căng thẳng tại Yemen tiếp tục leo thang khi 6 quả tên lửa đánh trúng bến cảng tại Mocha, thành phố chiến lược ven Biển Đỏ, chỉ một ngày sau khi lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát khu vực này trong một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào các lực lượng chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn.

Một quan chức chính phủ Yemen ngày 11/9 xác nhận với giới truyền thông rằng 6 quả tên lửa đã nhằm vào cảng Mocha, song không cho biết những quả tên lửa này được phóng từ đâu. Hiện chưa có thông tin về thương vong hoặc mức độ thiệt hại.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Houthi đang nhanh chóng mở rộng kiểm soát tại miền Tây Yemen.

Trước đó cùng ngày, lực lượng này cáo buộc Saudi Arabia tiến hành 2 cuộc không kích nhằm vào sân bay Mocha.

Houthi đã giành quyền kiểm soát thành phố này ngày 10/9, sau một đợt tiến công quy mô lớn nhằm vào các lực lượng chính phủ được Riyadh hậu thuẫn.

Không dừng lại ở Mocha, ngày 11/9, Houthi tiếp tục tuyên bố kiểm soát một hòn đảo chiến lược nằm giữa eo biển Bab al-Mandab - tuyến hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Việc Houthi mở rộng hiện diện tại khu vực này đang làm gia tăng lo ngại về an ninh của một trong những tuyến vận tải biển chiến lược nhất thế giới.

Bab al-Mandab nằm ở cửa ngõ phía Nam Biển Đỏ, là tuyến kết nối quan trọng đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa và năng lượng giữa châu Á, Trung Đông và châu Âu.

Trong khi chiến sự lan rộng, cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Yemen cũng nhanh chóng trầm trọng hơn.

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc ngày 11/9 cho biết ít nhất 46.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi giao tranh leo thang vào tuần trước. Con số này tăng hơn gấp đôi so với khoảng 18.500 người được ghi nhận chỉ vài ngày trước đó.

Theo IOM, người dân phải di dời tại các khu vực ven biển phía Tây và tỉnh Taiz. Nhiều người được nhìn thấy rời thành phố Mocha cùng đồ đạc trong đêm 10/9, trong khi một số nhóm dân cư được cho là đang di chuyển về phía Bắc.

IOM cũng nhận được báo cáo về việc nhiều ngôi làng ở phía Tây Taiz gần như bị bỏ trống.

Tuyến đường Mocha-Taiz, một tuyến cung ứng quan trọng, được cho là đã bị cắt đứt, càng gây khó khăn cho việc đưa hàng cứu trợ tới những khu vực bị ảnh hưởng.

Tổng Giám đốc IOM Amy Pope cảnh báo giao tranh càng lan rộng thì việc tiếp cận những người cần hỗ trợ khẩn cấp càng trở nên khó khăn.

Bà kêu gọi tất cả các bên bảo vệ dân thường, nhân viên cứu trợ nhân đạo, đồng thời bảo đảm an toàn cho các phương tiện và cơ sở phục vụ hoạt động cứu trợ.

Được Iran hậu thuẫn, Houthi từ nhiều năm qua kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen. Trong đợt tấn công mới, lực lượng này liên tiếp giành được các vị trí quan trọng từ lực lượng chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn.

Saudi Arabia đã tiến hành hàng chục cuộc không kích nhằm đáp trả đợt tiến công của Houthi. Tuy nhiên, trang tin Axios dẫn lời các quan chức Mỹ, cho biết Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman ngày 11/9 đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Houthi, song ông Trump từ chối.

Theo Axios, Washington sẽ cung cấp cho Saudi Arabia thông tin tình báo và dữ liệu về mục tiêu của Houthi. Hơn 200 quân nhân Mỹ hiện có mặt tại Saudi Arabia để hỗ trợ các hoạt động không trực tiếp tham chiến./.

Houthi kiểm soát cảng chiến lược Mokha, gia tăng sức ép trên Biển Đỏ Houthi kiểm soát thành phố Mokha ở Yemen, mở rộng ảnh hưởng trên Biển Đỏ, đe dọa an ninh hàng hải và nguồn cung năng lượng toàn cầu.