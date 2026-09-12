Saudi Arabia đóng đường ống dầu chiến lược sau loạt vụ tấn công bằng UAV

Ngày 11/9 (giờ địa phương), Bộ Năng lượng Saudi Arabia thông báo nước này đã tạm thời đóng đường ống dẫn dầu Đông-Tây sau khi công trình này bị một số vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào các khu vực Riyadh và Madinah.

Bộ cho biết một số người đã bị thương trong các vụ tấn công xảy ra vào sáng 10/9 đã được điều trị y tế.

Ngay sau các vụ tấn công, các đội kỹ thuật chuyên trách cùng lực lượng khẩn cấp đã được triển khai để đảm bảo an toàn cho đường ống, đánh giá tình trạng kỹ thuật và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan.

Bộ Năng lượng khẳng định việc đóng cửa đường ống chỉ là biện pháp phòng ngừa, và mọi diễn biến tiếp theo sẽ được cập nhật khi có thông tin mới.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết đường ống đã bị tấn công bởi máy bay không người lái xuất phát từ Iraq, nhưng cho biết nước này sẽ không đáp trả vào thời điểm này, theo đề nghị của Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi.

Saudi Arabia muốn tạo điều kiện để Chính phủ Iraq thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự cũng như các nước láng giềng, đồng thời cam kết ủng hộ nỗ lực của Baghdad.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh Riyadh bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, an ninh, cơ sở hạ tầng cũng như công dân.

Về phía Iraq, chính phủ bày tỏ sự trân trọng trước quyết định không đáp trả của Saudi Arabia. Thủ tướng Iraq đã chỉ đạo mở cuộc điều tra khẩn cấp nhằm xác định lực lượng dân quân đứng sau các vụ tấn công cũng như các bên hậu thuẫn.

Baghdad lên án mọi hành động đe dọa an ninh và sự ổn định của Saudi Arabia, đồng thời khẳng định lại rằng lãnh thổ và không phận Iraq sẽ không bị sử dụng làm bàn đạp cho các cuộc tấn công nhắm vào bất kỳ quốc gia nào.

Trước đó trong tuần, lực lượng Houthi tại Yemen đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng tại các khu vực Abha, Khamis Mushait, Jazan và Najran của Saudi Arabia.

Bộ Năng lượng cho biết các vụ tấn công này đã gây ra một số đám cháy tại các cơ sở dầu khí ở khu vực phía Nam, khiến một số hoạt động vận hành phải tạm dừng.

Liên minh Hỗ trợ Chính phủ hợp pháp tại Yemen đã lên án các cuộc tấn công nhắm vào Saudi Arabia, cho biết các cuộc tấn công đã khiến 73 dân thường, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, bị thương, đồng thời cam kết sẽ thực hiện các biện pháp nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa này./.

Houthi tấn công mục tiêu tại Saudi Arabia, khống chế tàu chở dầu ở Vịnh Aden Houthi tiếp tục tuyên bố tấn công các mục tiêu tại Saudi Arabia, trong khi một tàu chở dầu bị khống chế tại Vịnh Aden, trong bối cảnh các vụ việc nhằm vào tàu thương mại có dấu hiệu gia tăng.