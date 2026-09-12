9 không gian trải nghiệm đa dạng và độc đáo tại Festival Thu Hà Nội 2026

Với không gian tổng thể rộng khoảng 5.000m2 tại Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng các khu vực phụ trợ và hoạt động hưởng ứng tại các xã, phường, Festival Thu Hà Nội 2026 được thiết kế bài bản với 9 không gian chức năng mang sắc thái riêng biệt./.
Festival Thu Hà Nội 2026: Mở ra không gian di sản, văn hóa và du lịch đặc sắc
Festival Thu Hà Nội năm 2026 với chủ đề "Thu Hà Nội – Hành trình cảm xúc" hứa hẹn mang đến không gian văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc tại Công viên Thống Nhất sẽ diễn ra từ ngày 25-27/9/2026.