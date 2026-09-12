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9 không gian trải nghiệm đa dạng và độc đáo tại Festival Thu Hà Nội 2026

Với không gian rộng khoảng 5.000m2 tại Công viên Thống Nhất cùng các hoạt động hưởng ứng tại các xã, phường, Festival Thu Hà Nội 2026 được thiết kế với 9 không gian chức năng mang sắc thái riêng biệt.

Lan Phương
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Với không gian tổng thể rộng khoảng 5.000m2 tại Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng các khu vực phụ trợ và hoạt động hưởng ứng tại các xã, phường, Festival Thu Hà Nội 2026 được thiết kế bài bản với 9 không gian chức năng mang sắc thái riêng biệt./.

(Vietnam+)
#Festival Thu Hà Nội 2026 #mùa Thu Hà Nội TP. Hà Nội
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