Houthi tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu ở Saudi Arabia

Ngày 12/9, lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) và tên lửa tấn công một căn cứ quân sự ở miền Nam Saudi Arabia.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Saree tuyên bố cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Sharurah, trong đó có các “kho vũ khí và trung tâm chỉ huy, điều hành.” Houthi không nêu rõ thời điểm tiến hành vụ tấn công.



Trước đó cùng ngày, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Saudi Arabia cho biết một vật thể bay do lực lượng Houthi phóng đi đã rơi xuống khu vực Jazan ở miền Nam nước này khiến 2 người bị thương.

Vụ việc cũng làm hư hại một thánh đường Hồi giáo, nhiều tòa nhà và một số phương tiện giao thông. Cơ quan này đã lên án vụ tấn công, cho rằng việc Houthi nhắm vào các công trình dân sự là “vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế.”

Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại Saudi Arabia gia tăng sau hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và drone của Houthi nhằm vào miền Nam nước này trong những ngày gần đây.

Trước đó, ngày 11/9, Saudi Arabia đã phải tạm thời đóng đường ống dẫn dầu Đông-Tây sau khi đoạn đường ống chạy qua khu vực Riyadh và Madinah bị tấn công bằng drone vào sáng 10/9. Vụ việc cũng khiến một số người bị thương. Theo Bộ Ngoại giao Saudi Arabia, đường ống đã bị tấn công bằng máy bay không người lái xuất phát từ Iraq.



Algeria, Libya và Ai Cập đã lên án vụ tấn công đường ống dẫn dầu Đông-Tây của Saudi Arabia, đồng thời cảnh báo nguy cơ vụ việc làm gia tăng bất ổn khu vực, đe dọa an ninh các cơ sở năng lượng và nguồn cung dầu mỏ quốc tế.



Đường ống Đông-Tây dài khoảng 1.200 km, vận chuyển dầu từ các mỏ ở miền Đông Saudi Arabia tới các cơ sở xuất khẩu trên bờ Biển Đỏ, qua đó giúp nước này giảm phụ thuộc vào tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Tuyến đường này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hoạt động vận tải qua Hormuz đang bị gián đoạn do căng thẳng khu vực. Đường ống có khả năng vận chuyển khoảng 4-5 triệu thùng dầu/ngày, tương đương gần 5% nguồn cung dầu toàn cầu.



Cuộc nội chiến ở Yemen, bùng phát vào năm 2014 khi Houthi chiếm thủ đô Sanaa, đã tạm lắng sau thỏa thuận ngừng bắn năm 2022 nhưng lại bùng phát dữ dội trở lại vào tháng 7 vừa qua. Saudi Arabia bắt đầu tham chiến để ủng hộ chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen vào năm 2015 và tiếp tục hỗ trợ chính quyền đặt trụ sở tại Aden.



Các cuộc đụng độ đã leo thang ở Yemen những ngày gần đây khi lực lượng Houthi tiến dọc theo bờ biển phía Tây về phía eo biển Bab al-Mandab, một trong những tuyến đường hàng hải quan trọng nhất thế giới.



Theo số liệu của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) công bố ngày 12/9, ít nhất 76.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa tại Yemen kể từ tháng 7 do giao tranh leo thang giữa lực lượng Houthi và quân chính phủ, tăng mạnh so với con số 46.000 người được ghi nhận chỉ vài ngày trước đó. IOM cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư tại Yemen đang ngày càng trầm trọng./.

Houthi tấn công mục tiêu tại Saudi Arabia, khống chế tàu chở dầu ở Vịnh Aden Houthi tiếp tục tuyên bố tấn công các mục tiêu tại Saudi Arabia, trong khi một tàu chở dầu bị khống chế tại Vịnh Aden, trong bối cảnh các vụ việc nhằm vào tàu thương mại có dấu hiệu gia tăng.

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