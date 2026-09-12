SOME≡LINEZ và BIG TOE CREW: Sắc màu Việt-Nhật hòa nhịp qua nghệ thuật đường phố

Chiều 12/9, tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam (Hà Nội), chương trình SOME≡LINEZ x B.NASHOR/BIG TOE CREW mang đến cuộc gặp gỡ giữa những nghệ sĩ đến từ Nhật Bản và Việt Nam.

Chiều 12/9, tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam (Hà Nội), chương trình SOME≡LINEZ x B.NASHOR / BIG TOE CREW mang đến cuộc gặp gỡ giữa những nghệ sĩ đến từ Nhật Bản và Việt Nam. Từ âm thanh truyền thống của Tsugaru Shamisen đến beatbox và những chuyển động giàu năng lượng của street dance, các nghệ sĩ đã cùng tạo nên không gian giao thoa văn hóa qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Sự kiện do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam thuộc Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tổ chức, đánh dấu lần đầu tiên SOME≡LINEZ biểu diễn tại Việt Nam.

SOME≡LINEZ là bộ ba nghệ sĩ đến từ Nhật Bản gồm Shibata Masato, TATSUYA và FLAVA, kết hợp ba loại hình biểu diễn tưởng như khác biệt: Tsugaru Shamisen, human beatbox và street dance. Shibata Masato là nghệ sĩ Tsugaru Shamisen nhiều lần giành giải Nhất tại các cuộc thi cấp quốc gia.

Tại Hà Nội, cuộc gặp gỡ này tiếp tục được mở rộng khi SOME≡LINEZ đứng chung sân khấu với B.NASHOR / BIG TOE CREW, một trong những nhóm nhảy đường phố nổi bật tại Việt Nam. Âm thanh, nhịp điệu và chuyển động của các nghệ sĩ hai nước được kết nối trong phần trình diễn chung, tạo nên điểm chạm giữa chất liệu văn hóa Nhật Bản và tinh thần nghệ thuật đường phố Việt Nam.

Qua âm nhạc và vũ đạo, chương trình mở ra một cách tiếp cận gần gũi với giao lưu văn hóa Việt - Nhật, đặc biệt với khán giả trẻ./.