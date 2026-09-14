Lực lượng Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Theo người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree, lực lượng này đã tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự, bao gồm nhà chứa máy bay chiến đấu, trạm radar, đường băng, kho đạn dược và các mục tiêu khác tại căn cứ không quân King Khalid ở thành phố Khamis Mushait, miền Tây Nam Saudi Arabia.

Trong khi đó, các quan chức Chính phủ Yemen và thành viên Houthi cùng ngày cho biết lực lượng này đã giành quyền kiểm soát 2 hòn đảo gồm Hanish Lớn và Hanish Nhỏ ở phía Nam Biển Đỏ.

Động thái này của Houthi được cho là có thể đe dọa tuyến hàng hải thương mại quan trọng qua Biển Đỏ mà Saudi Arabia sử dụng để vận chuyển dầu thô, thay thế cho tuyến đường qua eo biển Hormuz, nơi Iran cũng tuyên bố quyền kiểm soát. Căng thẳng leo thang trong khu vực đã làm gia tăng áp lực lên nguồn cung và giá dầu toàn cầu.

Tuần trước, lực lượng Houthi cũng đã giành quyền kiểm soát thành phố cảng Mokha và đảo Mayun nằm trong eo biển Bab el-Mandeb. Hiện lực lượng Houthi đã chiếm đóng các khu vực chỉ cách căn cứ quân sự của Mỹ ở Djibouti phía bên kia eo biển Bab el-Mandeb khoảng 32km.

Về phía Iran, Bộ Ngoại giao nước này ngày 14/9 ra tuyên bố phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến tình hình xung đột tại Yemen. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baqaei khẳng định Iran không can thiệp vào công việc nội bộ của Yemen, đồng thời nhấn mạnh Houthi là lực lượng hoàn toàn độc lập, tự đưa ra quyết định dựa trên lợi ích của họ./.

Houthi tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu ở Saudi Arabia Ngày 12/9, lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) và tên lửa tấn công một căn cứ quân sự ở miền Nam Saudi Arabia.