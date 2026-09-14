Iran phản đối việc quan chức năng lượng không thể tham dự Hội nghị IAEA

Ngày 14/9, Iran lên tiếng phản đối việc Mỹ gây sức ép khiến người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, không thể tham dự Hội nghị Đại hội đồng thường niên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tại Vienna.

Truyền hình nhà nước Iran cho biết ông Eslami cùng phái đoàn đã lên chuyến bay tới Vienna ngày 12/9, nhưng bị cản trở trên đường đi và sau đó trở về Tehran. Ông dự kiến tham dự Hội nghị Đại hội đồng IAEA lần thứ 70, diễn ra từ ngày 14-18/9 tại Vienna.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho rằng việc Áo từ chối cấp thị thực cho phái đoàn Iran là “hoàn toàn vô lý.” Ông nói Tehran nhận thấy rõ vụ việc xảy ra dưới sức ép của Mỹ, nhưng điều đó không miễn trách nhiệm cho Chính phủ Áo.

Để phản đối, Iran đã triệu Đại biện lâm thời Áo tại Tehran và yêu cầu phía Áo giải thích về quyết định không cấp thị thực cho phái đoàn Iran. Đây là phản ứng ngoại giao chính thức của Tehran sau khi ông Eslami không thể tới Vienna tham dự hội nghị IAEA.

Trong khi đó, theo một quan chức được thông báo về vụ việc, ông Eslami đang chịu lệnh cấm đi lại quốc tế. Áo đã đề nghị Ủy ban Trừng phạt của Liên hợp quốc cho phép miễn trừ để ông có thể tới Vienna, nhưng đề nghị này không được chấp thuận.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và các nước phương Tây tiếp tục gia tăng liên quan chương trình hạt nhân của Tehran.

Ngày 9/9, Hội đồng Thống đốc IAEA đã thông qua nghị quyết đề nghị đưa vấn đề hạt nhân Iran lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Iran bác bỏ nghị quyết và khẳng định chương trình hạt nhân của nước này phục vụ các mục đích hòa bình./.

Iran liệt kê các điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ Ngày 9/9, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố chiến tranh với Mỹ có thể kết thúc nếu Washington ngừng đe dọa nước Cộng hòa Hồi giáo và đáp ứng các điều kiện của Tehran.