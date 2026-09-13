Núi Đền lại nóng lên trong dịp Năm mới của người Do Thái

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, khoảng 250 người Do Thái đã lên Núi Đền tại Khu phố cổ Jerusalem trong ngày thứ hai của lễ Rosh Hashanah, năm mới của người Do Thái.



Hãng thông tấn Wafa của Palestine cho biết một số người trong nhóm này đã tiến hành các nghi lễ theo Talmud dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát Israel.



Trong nhiều thập kỷ, việc người không theo đạo Hồi cầu nguyện trên Núi Đền – địa điểm được người Hồi giáo gọi là Khu phức hợp Al-Aqsa – bị hạn chế theo nguyên trạng (status quo) được duy trì giữa Israel và Jordan.

Jordan tiếp tục quản lý các vấn đề tôn giáo tại địa điểm này thông qua Cơ quan Hồi giáo Waqf tại Jerusalem.



Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, cảnh sát Israel, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng An ninh quốc gia Itamar Ben Gvir, đã cho phép người Do Thái cầu nguyện tại Núi Đền. Động thái này làm gia tăng những tranh cãi vốn kéo dài nhiều năm về quyền tiếp cận và thực hành nghi lễ tôn giáo tại địa điểm linh thiêng này.



Núi Đền là một trong những địa điểm nhạy cảm nhất tại Jerusalem, được người Do Thái coi là nơi linh thiêng nhất và là địa điểm linh thiêng quan trọng đối với người Hồi giáo.

Khu vực này từng là nơi tọa lạc của hai ngôi đền Do Thái cổ đại; từ thế kỷ VII, nơi đây có đền thờ Al-Aqsa và Đền Vòm đá (Dome of the Rock) của người Hồi giáo.

Những tranh cãi liên quan đến quy chế và hoạt động tôn giáo tại Núi Đền nhiều lần trở thành nguồn cơn căng thẳng, thậm chí châm ngòi cho các đợt bạo lực tại Israel và các vùng lãnh thổ Palestine.



Trong dịp lễ Tisha B’Av hồi tháng 7 vừa qua, hơn 3.000 người Do Thái được cho là đã lên Núi Đền, trong đó có Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir. Một số người đã công khai cầu nguyện tại khu vực này, động thái bị Jordan lên án là “vi phạm trắng trợn” nguyên trạng lịch sử và pháp lý.



Ngay trước lễ Rosh Hashanah, một nhóm các nhà hoạt động Núi Đền đã yêu cầu chính phủ cho phép người Do Thái cầu nguyện và thổi shofar tại địa điểm này trong ngày đầu Năm mới Do Thái.

Những diễn biến này cho thấy vấn đề Núi Đền đang ngày càng trở thành điểm nóng về tôn giáo và chính trị, trong bối cảnh bất kỳ thay đổi nào đối với nguyên trạng tại đây đều có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa Israel, Palestine và Jordan./.

Jordan phản đối việc hàng nghìn người Do Thái lên Núi Đền cầu nguyện Jordan ngày 23/7 đã lên án việc Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir cùng hàng nghìn người Do Thái tới khu vực Núi Đền ở Đông Jerusalem để cầu nguyện nhân dịp lễ Tisha B'Av.

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