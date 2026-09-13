Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Nga phát tín hiệu nối lại đàm phán với Ukraine trong tháng 10

Các hãng thông tấn RIA và TASS của Nga đưa tin Điện Kremlin cho biết các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ nhằm chấm dứt xung đột.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Nga phát tín hiệu nối lại đàm phán với Ukraine trong tháng 10
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Điện Kremlin phát tín hiệu nối lại đàm phán với Ukraine trong tháng 10.

Tàu chở container Iran bị tấn công, 5 người thương vong.

Houthi tấn công nhiều mục tiêu ở Saudi Arabia.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#Ukraine #Nga #Nga Ukraine #Xung đột Nga Ukraine #ảnh hưởng của xung đột Nga-Ukraine #xung đột Nga-Ukraine và các vụ tấn công #Xung đột Nga Ukraine tiếp diễn #Xung đột Ukraine và lập trường Nga #Tác động xung đột Nga-Ukraine #Xung đột Nga-Ukraine và an ninh #Chính trị quốc tế và xung đột Nga Ukraine #Xung đột Ukraine và đàm phán Nga-Mỹ #Xung đột Ukraine và ngoại giao Nga-Mỹ #Xung đột năng lượng Nga-Ukraine #Xung đột Ukraine và Nga #Mỹ đặt hạn chót xung đột Nga-Ukraine #Nga Ukraine xung đột #Xung đột Nga Ukraine mới nhất #Nga Ukraine giải quyết xung đột #Xung đột Nga Ukraine #xung đột Ukraine Nga #xung đột Nga - Ukraine #chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Podcast mới nhất