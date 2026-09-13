Nga để ngỏ khả năng đàm phán ba bên về Ukraine vào tháng 10

Truyền thông Nga ngày 13/9 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Moskva không loại trừ khả năng tổ chức đàm phán ba bên về Ukraine vào tháng 10 tới.



Theo hãng tin TASS và RIA Novosti, trả lời báo giới về khả năng diễn ra đàm phán vào tháng tới giữa Nga, Mỹ và Ukraine, người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết: “Chúng tôi không loại trừ khả năng đó. Chúng ta đang nói về tương lai có thể nhìn trước được, nên tháng 10 chắc chắn là một khả năng.”



Cũng liên quan về vấn đề này, Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov cho biết Tổng thống Putin sẽ quyết định người đứng đầu phái đoàn Nga tham gia đàm phán ba bên về Ukraine.

Ông cũng lưu ý rằng hiện các bên chưa nhất trí về một gói đề xuất nào do đều theo đuổi các mục tiêu ưu tiên của riêng mình. Về địa điểm diễn ra đàm phán, Trợ lý Tổng thống Nga cho biết có một số “ứng cử viên” đang được xem xét là Abu Dhabi, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác cũng bày tỏ sẵn sàng chủ trì cuộc gặp này. Ông Ushakov nhấn mạnh vẫn còn rất nhiều việc cần làm để đạt được giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine.



Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 12/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G20, dự kiến diễn ra tại Miami (Mỹ) vào tháng 12.

Tuy nhiên, trả lời truyền thông phương Tây ngay sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin đã bác bỏ khả năng này, đồng thời nhắc lại yêu cầu của Moskva là cuộc gặp chỉ có thể diễn ra tại thủ đô của Nga.



Trong nỗ lực thúc đẩy các cuộc đối thoại bị trì hoãn lâu nay nhằm kết thúc cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm qua tại Ukraine, các nhà thương thuyết của Mỹ thời gian qua đã có các chuyến công tác tới Kiev và Moskva.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm về vấn đề này./.

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Nga đề cập khả năng nối lại đàm phán 3 bên với Mỹ và Ukraine Điện Kremlin cho biết không loại trừ khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga, Ukraine và Mỹ, nhưng cũng tuyên bố còn quá sớm để nói về thời gian và địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán đó.