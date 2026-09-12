Quan hệ Việt-Pháp mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp đầu tư dài hạn tại Việt Nam

Tập đoàn Bel của Pháp kỳ vọng chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Cộng hòa Pháp sẽ mở ra những cơ hội mới cho hợp tác công nghiệp và công nghệ, góp phần làm sâu sắc hơn đối thoại kinh tế giữa hai nước và tạo môi trường thuận lợi cho các khoản đầu tư dài hạn tại Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Paris, đại diện Bel cho rằng việc quan hệ Việt-Pháp được nâng cấp lên tầm Đối tác Chiến lược Toàn diện, cùng với việc Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới, đang tạo thêm những điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Pháp tăng cường hợp tác và đầu tư tại Việt Nam.

Bel đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2011 và hiện coi đây là một trong những trụ cột trong chiến lược phát triển tại châu Á. Trong hơn 15 năm qua, tập đoàn đã từng bước xây dựng cơ sở sản xuất lâu dài, vừa phục vụ thị trường Việt Nam, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển tại khu vực.

Niềm tin vào triển vọng của Việt Nam được thể hiện qua khoản đầu tư mới trị giá 16,7 triệu euro để mở rộng cơ sở sản xuất của Bel. Dự án đặt mục tiêu tăng gấp đôi công suất lên 20.000 tấn/năm đối với hai sản phẩm pho ai “Con bò cười” và “Kiri”, vốn được người tiêu dùng Việt Nam rất ưa chuộng.

Theo Bel, đây là khoản đầu tư mang tính chiến lược, thể hiện cam kết lâu dài đối với tiềm năng của Việt Nam với vai trò một trung tâm sản xuất cho toàn khu vực Đông Nam Á.

Tập đoàn kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm cơ hội hợp tác về công nghiệp và công nghệ, đồng thời củng cố vai trò của Việt Nam như một trung tâm sản xuất và xuất khẩu trong khu vực.

Đánh giá về triển vọng thị trường, Bel cho rằng Việt Nam là một trong những thị trường năng động nhất của tập đoàn tại châu Á, với tốc độ tăng trưởng cao, nền tảng công nghiệp vững chắc và mức độ hội nhập sâu rộng vào thương mại khu vực và quốc tế.

Kinh nghiệm hoạt động từ năm 2011 cho thấy tiềm năng của thị trường Việt Nam có thể được phát huy tốt khi doanh nghiệp kết hợp sản xuất tại chỗ với việc tìm hiểu thói quen tiêu dùng và điều chỉnh sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người Việt Nam.

Việt Nam cũng có nhiều lợi thế để tiếp tục nâng cao vai trò là trung tâm sản xuất và xuất khẩu trong khu vực.

Trong chiến lược phát triển tại Việt Nam, Bel muốn phát huy thế mạnh của một tập đoàn Pháp hoạt động trên phạm vi quốc tế, kết hợp năng lực sản xuất, đổi mới trong ngành thực phẩm, yêu cầu cao về chất lượng và tầm nhìn dài hạn.

Tập đoàn hướng tới phát triển các sản phẩm vừa bảo đảm dinh dưỡng, có mức giá phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu của từng thị trường, đồng thời tổ chức sản xuất gần với người tiêu dùng thông qua hệ thống sản xuất hiện đại.

Theo Bel, cách tiếp cận này phù hợp với những ưu tiên của Chính phủ Việt Nam về dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng. Mô hình sản phẩm theo từng khẩu phần, vốn là đặc trưng của nhiều thương hiệu Bel, cũng được tập đoàn coi là một cách để cung cấp thực phẩm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của người tiêu dùng.

Việc mở rộng nhà máy hiện nay được Bel xác định là một bước quan trọng trong quá trình phát triển tại Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung. Công suất tăng thêm sẽ giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn, củng cố sản xuất tại chỗ và hỗ trợ xuất khẩu sang các thị trường quan trọng ở Đông Nam Á, cũng như Trung Quốc, Nhật Bản và Saudi Arabia.

Dự án cũng thể hiện mục tiêu kết hợp hiệu quả sản xuất với trách nhiệm bảo vệ môi trường. Quá trình mở rộng nhà máy đặc biệt chú trọng giảm phát thải, sử dụng năng lượng hiệu quả và quản lý nguồn nước có trách nhiệm, phù hợp với các tiêu chuẩn môi trường cao của tập đoàn.

Đổi mới sáng tạo, phát triển kỹ năng và nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng bền vững cũng là những ưu tiên của Bel tại Việt Nam.

Dự án mở rộng nhà máy có một dây chuyền thử nghiệm dành riêng cho nghiên cứu, đổi mới và phát triển, giúp tập đoàn đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm, thử nghiệm các công thức và hình thức sản phẩm mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu dinh dưỡng và thói quen tiêu dùng của người dân trong khu vực.

Bel đặt mục tiêu nghiên cứu và phát triển sản phẩm ngay tại nơi gần với thị trường để tạo ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu và thói quen ăn uống của người dân địa phương.

Dự án cũng sẽ góp phần tạo việc làm, tăng cường đào tạo và nâng cao tay nghề cho đội ngũ lao động Việt Nam, qua đó củng cố lâu dài hệ thống sản xuất tại chỗ.

Từ kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam, Bel cho rằng để khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện những dự án dài hạn, điều quan trọng là các quy định phải rõ ràng, ổn định và có khả năng dự báo.

Việc đơn giản hóa thủ tục, nhất là đăng ký sản phẩm, kiểm tra và cấp phép, cũng như tạo thuận lợi hơn cho các thủ tục xuất khẩu, sẽ giúp doanh nghiệp triển khai dự án dễ dàng hơn và phát triển các cơ sở sản xuất phục vụ thị trường khu vực.

Theo Bel, việc tăng cường quan hệ đối tác Việt - Pháp có thể thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, đổi mới sáng tạo, đào tạo và chuyển đổi theo hướng bảo vệ môi trường.

Khoản đầu tư mới tại Việt Nam cũng thể hiện cam kết lâu dài của Bel đối với thị trường này. Tập đoàn đặt mục tiêu tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh, đồng thời đóng góp vào tạo việc làm, nâng cao năng lực và tạo thêm giá trị tại Việt Nam./.



Kỳ vọng đón cơ hội đầu tư mới từ đà phát triển quan hệ Việt-Pháp Sau hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Tập đoàn đồ thể thao Pháp Decathlon kỳ vọng quan hệ Việt Nam-Pháp phát triển mạnh mẽ sẽ mở thêm dư địa đầu tư, nâng giá trị sản xuất và phát triển thị trường.