Chủ tịch Quốc hội tin tưởng BRG và SeABank tiếp tục vững bước tiên phong

Sáng 12/9, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 50 năm Hành trình kiến tạo phát triển và đón nhận các danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho Tập đoàn BRG và Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng SeABank Nguyễn Thị Nga; trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân của Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank cũng được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2026 đánh dấu 40 năm đất nước tiến hành công cuộc đổi mới. Trong chặng đường đó, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đã trưởng thành mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm, đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đánh giá cao cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, đặt ra yêu cầu cao hơn về bản lĩnh, năng lực quản trị, đạo đức kinh doanh, ý thức thượng tôn pháp luật và trách nhiệm với đất nước. Trong đó, Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Nghị quyết số 68-NQ/TW xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn BRG. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trên cơ sở đó, Quốc hội đã thể chế hóa bằng Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 193/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 37/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những kết quả mà Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank đạt được trong 50 năm qua và cho rằng, những kết quả đó thể hiện năng lực tổ chức thực hiện của người đứng đầu, thể hiện trí tuệ, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, kỷ luật và sự tận tâm của tập thể cán bộ, nhân viên Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số và các dấu mốc chiến lược năm 2030, năm 2045, Chủ tịch Quốc hội mong Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank tiếp tục phát huy nền tảng đã tạo dựng, thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo, nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế.

Cùng với đó, Tập đoàn chú trọng đầu tư các dự án đô thị thông minh, hạ tầng xanh, thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững quốc gia; thúc đẩy chuỗi giá trị Việt, tiếp tục làm cầu nối hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ, đưa sản phẩm OCOP, thương hiệu Việt vươn tầm thế giới.

Lãnh đạo Tập đoàn hãy luôn giữ vững tầm nhìn tiên phong, bản lĩnh hành động, phát triển vững mạnh; xây dựng đội ngũ kế cận có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức kinh doanh và khát vọng phụng sự đất nước; tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong cộng đồng doanh nghiệp và với các cơ quan chức năng, đóng góp xây dựng chính sách; thúc đẩy liên kết, lan tỏa văn hóa kinh doanh liêm chính, tinh thần tiên phong và trách nhiệm quốc gia. Tập đoàn phát huy văn hóa doanh nghiệp, chăm lo đời sống người lao động, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước luôn nhất quán bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, doanh nhân; đồng hành tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, hiệu quả, hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với nền tảng đã được tạo dựng, dưới sự điều hành của Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn hệ thống, Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank sẽ tiếp tục vững bước tiên phong, hiện thực khát vọng toàn cầu, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ, phát triển nhanh, bền vững, bước vào kỷ nguyên mới phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga khẳng định Tập đoàn sẽ giữ vững kỷ cương, thượng tôn pháp luật, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng tăng trưởng; lấy phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ làm động lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trong từng quyết sách phát triển, Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank sẽ luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu; đảm bảo quyền lợi chính đáng của khách hàng, chăm lo đời sống của người lao động, thực hiện đầy đủ trách nhiệm với cộng đồng và tạo dựng giá trị lâu dài cho doanh nghiệp.

Hành trình 50 năm lao động và cống hiến của Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga và Tập đoàn BRG đã gắn với những giai đoạn phát triển quan trọng của đất nước, đặc biệt là công cuộc đổi mới. Riêng năm 2025, Tập đoàn đóng góp hơn 18.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, thuộc nhóm 4 doanh nghiệp tư nhân có mức đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam; tạo việc làm ổn định cho hơn 22.000 người lao động; tích cực triển khai các chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, tạo sinh kế cho người dân và tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập đoàn đã tiên phong trong các lĩnh vực then chốt như tài chính-ngân hàng, bất động sản, đô thị thông minh, thương mại-bán lẻ, du lịch-dịch vụ; gắn liền phát triển kinh tế với bảo tồn di sản và văn hóa dân tộc./.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động cho Tập đoàn BRG Sáng 11/9, Chủ tịch Quốc hội đã dự Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Nga, Huân chương Lao động hạng Nhất và Bằng khen của Bộ Công an cho Tập đoàn BRG và SeABank.