Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Ấn Độ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, sáng 12/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Indira Gandhi của Ấn Độ, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương từ ngày 12-13/9 theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026.

Đây là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương cấp cao quan trọng của Việt Nam trong năm 2026.

Đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Ấn Độ có Quốc vụ khanh phụ trách Hợp tác và Hàng không Dân dụng Shri Murlidhar Mohol; về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan Trịnh Minh Mạnh; cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam.

Với vai trò là nước đối tác của BRICS từ tháng 6/2025, việc Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là dịp để Việt Nam tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Ấn Độ - nước Chủ tịch BRICS năm 2026, cũng như tăng cường quan hệ với các nước thành viên và nước đối tác BRICS.

Đặc biệt, chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Ấn Độ vừa được nâng tầm lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ vào tháng 5 vừa qua. Đây là cơ sở và động lực quan trọng để hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng thực chất, sâu rộng và hiệu quả, đồng thời mở rộng hợp tác trong các khuôn khổ đa phương.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ chào đón Thủ tướng Lê Minh tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Dự kiến, tại phiên thảo luận về chủ đề “Xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững," Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ chia sẻ tầm nhìn, đánh giá và các đề xuất của Việt Nam về nhiều vấn đề lớn đặt ra trong hợp tác quốc tế liên quan đến hòa bình, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững và giải quyết các thách thức toàn cầu. Qua đó, khẳng định thông điệp Việt Nam mong muốn cùng các Nước thành viên và Nước đối tác của BRICS cũng như cộng đồng quốc tế thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, tăng cường kết nối và hợp tác phát triển, phát huy tiếng nói và vai trò của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển, hướng tới một tương lai phát triển bao trùm, bền vững với những thành quả phát triển được chia sẻ rộng rãi cho mọi người dân.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng sẽ có cuộc gặp song phương với Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi, cùng các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với lãnh đạo các nước, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp địa phương, qua đó góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực./.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 Sáng 12/9/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18.