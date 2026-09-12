Gần 1.000 người đi bộ, diễu hành trong trang phục truyền thống Việt Nam và Nhật Bản

Sáng 12/9, tại Công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã diễn ra Chương trình đi bộ, diễu hành trong trang phục truyền thống Việt Nam-Nhật Bản.

Đây là hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Văn hóa-Thương mại Việt Nam-Nhật Bản tại thành phố Cần Thơ năm 2026, góp phần lan tỏa tình hữu nghị, tăng cường sự gắn kết, hiểu biết và tin cậy giữa thành phố Cần Thơ với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân Nhật Bản, vun đắp mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, bền chặt, sâu rộng giữa Việt Nam-Nhật Bản.

Tham dự chương trình có ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, địa phương Nhật Bản; lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các sở, ban, ngành, cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học sinh và người dân địa phương.

Gần 1.000 người trong những bộ trang phục truyền thống đặc sắc của hai đất nước như áo dài duyên dáng, áo bà ba, khăn rằn của Việt Nam cùng với bộ kimono của Nhật Bản cùng bước trên Đại lộ Hòa Bình, tuyến đường trung tâm của thành phố Cần Thơ và để lan tỏa tình hữu nghị, gắn kết văn hóa giữa hai dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cho biết chương trình ý nghĩa này đã góp phần quảng bá những nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản, tăng cường giao lưu, hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân 2 nước, lan tỏa tinh thần sẻ chia, hướng tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố. Qua đó, tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản được vun đắp bằng những hành động thiết thực, nhân văn và giàu ý nghĩa cộng đồng…

Dịp này, các đại biểu đã chung tay hỗ trợ, đóng góp gây quỹ hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn của Cần Thơ.

Chương trình Giao lưu Văn hóa-Thương mại Việt Nam-Nhật Bản năm 2026 diễn ra từ ngày 11-13/9 với hơn 100 gian hàng và chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, thương mại, kết nối hợp tác Việt Nam-Nhật Bản.

Được tổ chức lần đầu tại Cần Thơ năm 2015, qua 6 kỳ thành công, Chương trình Giao lưu văn hóa-thương mại Việt Nam-Nhật Bản đã trở thành hoạt động đối ngoại, giao lưu văn hóa và xúc tiến hợp tác có ý nghĩa của thành phố, góp phần tăng cường kết nối giữa chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân hai nước.

Cần Thơ kỳ vọng Chương trình sẽ tạo thêm những kết nối thực chất giữa doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân Việt Nam-Nhật Bản, mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa trong tương lai./.

Tăng cường kết nối giao lưu văn hóa, thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản Chương trình Giao lưu Văn hóa-Thương mại Việt Nam-Nhật Bản năm 2026 diễn ra từ ngày 11/9-13/9 với hơn 100 gian hàng và chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, thương mại, kết nối hợp tác Việt Nam-Nhật Bản.