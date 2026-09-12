Trí thức Việt Nam tại Trung Quốc - cầu nối quảng bá văn hóa, thúc đẩy hợp tác hai nước

Là một trí thức, chủ doanh nghiệp người Việt tại Trung Quốc, trong nhiều năm qua, Tiến sỹ Phạm Thị Thanh Loan, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch và Thương mại dịch vụ Việt-Việt Quảng Đông, cũng như đội ngũ tri thức người Việt tại Trung Quốc đã có nhiều hoạt động thiết thực và những sáng kiến hiệu quả đóng góp cho việc quảng bá văn hóa Việt Nam tại địa bàn, cũng như sự phát triển của quê hương đất nước.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Tiến sỹ Phạm Thị Thanh Loan cho biết trong bối cảnh quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những mốc quan trọng như kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Năm giao lưu nhân văn 2025, Năm Hợp tác Du lịch 2026-2027 và chuỗi sự kiện Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2026-2027 do hai nước đăng cai, đồng thời với định hướng chiến lược được xác định trong Tuyên bố chung tháng 4/2025 về việc đưa khoa học công nghệ thành điểm nhấn mới của quan hệ song phương, vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân người Việt tại nước ngoài, trong đó có Trung Quốc càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong việc kiến tạo những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.

Trên lĩnh vực văn hóa, với nhận thức văn hóa là nền tảng cốt lõi và tài sản vô giá để khẳng định bản sắc dân tộc, các hoạt động quảng bá đã được triển khai bài bản.

Với vai trò là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại Trung Quốc, bà Phạm Thị Thanh Loan đã phối hợp tổ chức Chương trình trình diễn “Áo dài Việt Nam - Di sản kết nối” tại Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh - lần đầu tiên tà áo dài xuất hiện trên biểu tượng văn hóa Trung Quốc, quy tụ hơn 84 thí sinh và các nhà thiết kế hàng đầu, truyền tải tinh hoa nghệ thuật truyền thống và triết lý sống “uống nước nhớ nguồn” được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh. Sự kiện quảng bá áo dài cũng được tổ chức nhân dịp khai trương Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh, qua đó khẳng định vai trò cầu nối hữu nghị của văn hóa trong quan hệ nhân dân.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - động lực cốt lõi của kỷ nguyên mới, các doanh nghiệp như của bà Phạm Thị Thanh Loan đã tham gia nhiều hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp Trung Quốc, tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, tự động hóa và sản xuất thông minh. Qua đó, tạo điều kiện tiếp cận công nghệ tiên tiến, thúc đẩy thành lập phòng thí nghiệm chung và tăng cường trao đổi khoa học, qua đó nâng cao năng lực công nghệ nội sinh cho doanh nghiệp Việt Nam.

Đáng chú ý, Sáng kiến Hợp tác Trí tuệ nhân tạo và Tự động hóa Việt-Trung công bố tháng 5/2026 đã tạo khuôn khổ hợp tác toàn diện, kỳ vọng đồng hành xây dựng hệ sinh thái AI, phát triển khu kinh tế số và thúc đẩy công nhận tiêu chuẩn sản xuất thông minh.

Về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thông qua sự trợ giúp và kết nối của đội ngũ tri thức và doanh nghiệp Việt Nam tại địa bàn, các chương trình kết nối giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo hai nước được đẩy mạnh, xây dựng mạng lưới hợp tác giữa các trường đại học hàng đầu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận nhân lực và tham gia dự án nghiên cứu chung về AI, năng lượng mới, vật liệu mới; đồng thời, các kỹ sư, chuyên gia Việt Nam được tham gia trực tiếp vào dự án hợp tác, tích lũy kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ.

Trong nông nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững, các hoạt động kết nối tập trung vào nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ sinh học và chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận giải pháp canh tác thông minh, hệ thống quản lý chuỗi cung ứng dựa trên dữ liệu lớn và mô hình sản xuất tuần hoàn, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản.

Tiến sỹ Phạm Thị Thanh Loan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Dịch vụ Việt-Việt Quảng Đông tham gia hoạt động kết nối doanh nghiệp Việt-Trung. (Ảnh: TTXVN phát)

Tiến sỹ Phạm Thị Thanh Loan cho biết trên bình diện hợp tác thể chế và học thuật, đội ngũ trí thức, doanh nhân tại Trung Quốc đã đảm nhiệm vai trò hậu cần, phiên dịch cho các cơ quan cấp cao Việt Nam trong các chuyến công tác, khảo sát, học tập tại Trung Quốc.

Với khả năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ và tham gia phiên dịch cabin, phiên dịch đuổi tại các hội nghị cấp cao, họ đã góp phần tháo gỡ rào cản ngôn ngữ và văn hóa, tạo điều kiện cho các quyết định hợp tác được đưa ra chính xác, kịp thời.

Các đóng góp học thuật bao gồm tham gia Kỷ yếu đặc biệt “75 năm Quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc," phát biểu tại Diễn đàn Lãnh đạo Thanh niên quốc tế Vành đai và Con đường, trình bày tham luận tại hội nghị APEC 2026 về công nghiệp văn hóa và hợp tác du lịch trong kỷ nguyên số… đã khẳng định tiếng nói của cộng đồng trí thức, doanh nhân Việt tại các diễn đàn quốc tế.

Tiến sỹ Phạm Thị Thanh Loan nhấn mạnh với nền tảng học thuật vững chắc, năng lực ngôn ngữ xuất sắc và mạng lưới quan hệ sâu rộng, đội ngũ trí thức, doanh nhân người Việt tại Trung Quốc hoàn toàn có thể phát huy vai trò là những “cầu nối chiến lược," vừa quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, vừa thúc đẩy hợp tác công nghệ và đổi mới sáng tạo, vừa tạo ra những giá trị kinh tế và ngoại giao thiết thực, góp phần viết tiếp những chương mới trong lịch sử quan hệ láng giềng hữu nghị Việt-Trung, vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, thịnh vượng của khu vực./.

Người kết nối những nhịp cầu tri thức Việt Nam tại Australia Trên cương vị Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia, Huỳnh Tấn Đạt xác định hoạt động hội không chỉ dừng ở giao lưu văn hóa, hỗ trợ đời sống hay hướng nghiệp cho sinh viên.

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