Tri thức Việt tại Trung Quốc “hiến kế” xây dựng đất nước

Nhân dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Tiến sỹ Phạm Thị Thanh Loan - Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du Lịch và Thương mại Dịch vụ Việt-Việt Quảng Đông, cho biết, trong 80 năm xây dựng và phát triển, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng tự hào trên nhiều lĩnh vực.



Theo bà Phạm Thị Thanh Loan, Việt Nam đã chuyển mình từ một nền kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp hóa, với tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình 6-7%/năm trong giai đoạn 1990-2025.

Đây là một trong những nền kinh tế năng động nhất trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Quan trọng hơn, Việt Nam đã tích cực hội nhập quốc tế thông qua 16 hiệp định thương mại tự do (FTA), bao gồm các FTA thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), mở rộng thị trường và nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Kim ngạch thương mại song phương Việt-Trung đạt hơn 200 tỷ USD (năm 2024), khẳng định vị thế quan trọng của hai nước trong khu vực.



Ngoài ra, Việt Nam đã đầu tư mạnh mẽ vào chuyển đổi số và công nghiệp 4.0. Hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và năng lượng tái tạo đã mang lại nhiều kết quả thiết thực...



Chia sẻ về những kỳ vọng của mình về đất nước trong thời gian tới, doanh nhân Phạm Thị Thanh Loan đánh giá cao chủ trương cải cách mạnh mẽ, sáp nhập địa phương và triển khai mô hình chính quyền hai cấp của Đảng và Nhà nước.

Đây là bước đi táo bạo, phù hợp với xu thế tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.



Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, bà Phạm Thị Thanh Loan đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm xây dựng đất nước như: Áp dụng quy hoạch thông minh, Việt Nam có thể học hỏi mô hình Thâm Quyến (Trung Quốc) trong việc ứng dụng hệ thống GIS và Big Data để quản lý đất đai, giao thông đô thị và hạ tầng kinh tế.

Công nghệ số sẽ giúp tối ưu hóa phân bổ tài nguyên, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; Phát triển đặc khu kinh tế liên tỉnh, thí điểm mô hình tại khu vực Vân Đồn - Móng Cái, kết nối với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) để tận dụng lợi thế vùng biên giới, thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao.

Đây sẽ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đông Bắc; Xây dựng hạ tầng số như đẩy mạnh phát triển hạ tầng viễn thông 5G, trung tâm dữ liệu xuyên biên giới và nền tảng quản lý tập trung, tạo nền tảng vững chắc cho chuyển đổi số quốc gia.



Đồng thời, để hỗ trợ hiệu quả cho quá trình cải cách, Việt Nam cần thành lập “Hội đồng tư vấn kinh tế Việt-Trung” với sự tham gia của các chuyên gia, học giả và doanh nhân hai nước. Hội đồng sẽ đóng vai trò cầu nối, tham mưu chính sách và hỗ trợ điều phối các dự án hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Bà Phạm Thị Thanh Loan bày tỏ: “Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm đổi mới của Đảng và Nhà nước, cùng bài học kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước, Việt Nam sẽ sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả, góp phần đưa đất nước phát triển bền vững trong giai đoạn mới.”



Là người Hà Nội xa quê hương, đồng thời cũng là người chứng kiến sự chuyển mình của phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng Trung Quốc gần 20 năm qua, bà Phạm Thị Thanh Loan luôn hướng về Tổ quốc và mong muốn đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Với kinh nghiệm tích lũy được, trong rất nhiều năm qua thông qua công việc của bản thân và các công ty sở hữu, bà đã đóng góp cho việc thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại Việt-Trung, kết nối xuất khẩu và giới thiệu các mặt hàng nông sản, thủy sản và công nghiệp nhẹ của Việt Nam (thanh long, vải thiều, sầu riêng, tôm, cá, hàng thủ công mỹ nghệ) vào thị trường Trung Quốc thông qua các nền tảng thương mại điện tử lớn như Alibaba, JD.com, Pinduoduo, xiaohongshu, trip...

Công ty xuất nhập khẩu của bà cũng là văn phòng đại diện của nhiều nhà máy Trung Quốc tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực thiết bị y tế, vật liệu xây dựng và máy móc, hàng tiêu dùng…



Thông qua công tác phục vụ khách thương mại và hậu cần, công ty của bà đã hỗ trợ đối tác Trung Quốc giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến (AI, blockchain, nông nghiệp kỹ thuật cao) từ các trung tâm công nghệ Thâm Quyến, Thượng Hải, Chiết Giang vào Việt Nam.

Phân tích xu hướng và hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu, đầu tư và hợp tác với doanh nghiệp Việt trong các lĩnh vực chiến lược: dây chuyền sản xuất nhà máy, hạ tầng logistics, cảng biển, năng lượng tái tạo và khu công nghiệp công nghệ cao.



Ngoài ra, là nghiên cứu sinh Tiến sỹ tốt nghiệp từ Đại học Ngoại ngữ Ngoại thương Quảng Đông, cái nôi đào tạo nhân lực chất lượng cao về kinh tế, thương mại quốc tế tại miền Nam Trung Quốc, bà Phạm Thị Thanh Loan đã tích cực tham gia các hoạt động kết nối học thuật và doanh nghiệp thông qua giao lưu với các hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Đông; diễn đàn quốc tế; kết nối với hiệp hội trí thức hải ngoại Trung Quốc.



Từ góc độ cá nhân, bà Phạm Thị Thanh Loan đề xuất thành lập “Quỹ nghiên cứu Việt-Trung”, diễn đàn “Đổi mới sáng tạo Việt-Trung”, thành lập nhóm doanh nhân tinh hoa Việt-Trung, có đủ năng lực tài chính và uy tín cá nhân trong tổ chức xúc tiến hợp tác kinh tế, thương mại thường niên tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông, Hàng Châu, Thiên Tân, Trùng Khánh… để thúc đẩy trao đổi thế hệ mới về công nghệ khoa học kỹ thuật và hỗ trợ giao lưu khởi nghiệp.

Có thể áp dụng cơ chế “Ưu đãi kiều hối tri thức” để khuyến khích chuyên gia, trí thức Việt kiều tại Trung Quốc về nước làm việc hoặc hợp tác từ xa. Thông qua sự giúp đỡ và hỗ trợ từ cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Trung Quốc, các trường đại học ở Việt Nam có cơ hội kết nối trực tiếp với các đại học hàng đầu Trung Quốc như Đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa, Phúc Đán… trong đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ chiến lược.



Bà Phạm Thị Thanh Loan tin rằng những đóng góp cụ thể và thiết thực này, cùng với sự chung sức của cộng đồng người Việt tại Trung Quốc, có thể góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, vì một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh./.

