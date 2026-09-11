Nghị quyết 23-NQ/TW: Từ nước Anh, những nhịp cầu hướng về Tổ quốc

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 10/9, Hội Doanh nghiệp và Doanh nhân Việt Nam tại Vương quốc Anh (VBUK) đã ra mắt ấn phẩm kỷ niệm 20 năm thành lập - một dấu mốc nhìn lại chặng đường hai thập kỷ của cộng đồng doanh nghiệp Việt trên đất Anh.

Sự kiện diễn ra vào thời điểm giàu ý nghĩa, khi Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và quan hệ Việt Nam - Anh kể từ khi được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 10/2025 đang bước vào giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn.



Được thành lập năm 2006, đến nay VBUK đã đi qua hai thập kỷ với tôn chỉ "Cùng nhau vững bước thành công."

Nhìn lại chặng đường ấy, ông Trịnh Ngọc Cương, Phó Chủ tịch của VBUK cho rằng đổi thay lớn nhất của cộng đồng nằm ở sự lớn mạnh đồng thời cả về lượng và chất.

Khi mới ra đời, Hội chỉ quy tụ khoảng 10 doanh nghiệp thành viên, phần lớn là những cơ sở nhỏ mang tính gia đình, hoạt động trong các lĩnh vực quen thuộc như may mặc, nhà hàng, siêu thị nhỏ và làm đẹp.

20 năm sau, con số ấy đã lên tới gần 100 thành viên, cùng một bức tranh ngành nghề rộng mở hơn nhiều - từ công nghệ, marketing, tài chính, luật, xuất nhập khẩu, du lịch cho đến logistics và nhiều dịch vụ chuyên nghiệp khác.



Nhưng theo ông Cương, điều đáng nói hơn cả chính là sự đổi thay trong tư duy của lớp doanh nhân mới. Nếu thế hệ đi trước đã cần mẫn dựng xây từ những viên gạch đầu tiên, chứng minh rằng người Việt có thể đứng vững và thành công trên đất Anh, thì cộng đồng doanh nghiệp hiện nay bước vào thương trường với nhiều lợi thế hơn về ngôn ngữ, học vấn, công nghệ và sự am hiểu môi trường bản địa.

Họ không dừng lại ở việc mở một cửa hàng hay tìm một công việc ổn định, mà nghĩ nhiều hơn đến xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và Trí tuệ nhân tạo (AI), mở rộng quy mô và vươn ra thị trường quốc tế.

Cùng với sự trưởng thành ấy, VBUK cũng tự làm mới mình: từ một nơi để doanh nghiệp gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, Hội hướng tới một mạng lưới rộng hơn, kết nối các thế hệ doanh nhân và gắn kết doanh nghiệp Việt tại Anh với thị trường trong nước cũng như với châu Âu. Ông Cương chia sẻ: "Dù ở đâu, chúng tôi cũng luôn hướng về quê hương, đất nước."



Ở một lát cắt khác của cùng câu chuyện, cộng đồng người Việt tại Anh đang bước vào giai đoạn tích lũy, gìn giữ và chuyển giao tài sản giữa các thế hệ.

Bà Christine Le, Chủ tịch Hiệp hội Tài chính và Đầu tư Việt Nam tại Vương quốc Anh, đồng thời là Giám đốc điều hành Eastern Horizon Wealth Management, nhận định rằng sau nhiều thập kỷ làm việc và gây dựng cơ nghiệp, nhiều gia đình Việt đã tích lũy được những tài sản đáng kể, từ doanh nghiệp, bất động sản cho đến các khoản đầu tư.

Khi ấy, mối quan tâm không còn chỉ là tạo dựng của cải, mà chuyển sang gìn giữ thành quả, chuẩn bị cho tuổi hưu và trao truyền tài sản cho thế hệ sau một cách có trách nhiệm, hiệu quả. Bởi theo bà Christine Le, đó không đơn thuần là chuyển giao tiền bạc, mà là chuyển giao thành quả của cả một đời người.



Điều khiến hành trình ấy thêm phần nan giải là hệ thống tài chính, thuế và pháp lý tại Anh vốn phát triển nhưng cũng nhiều tầng nấc phức tạp, trong khi cộng đồng người Việt còn đối diện với rào cản ngôn ngữ, cũng như sự khác biệt trong cách nhìn nhận về tài sản, gia đình,... giữa hai nền văn hóa.

Theo bà Christine Le, cộng đồng không thiếu người giỏi - rất nhiều người Việt đang làm việc tại các ngân hàng, tập đoàn tài chính và công ty luật hàng đầu tại Anh.

Vai trò của Hiệp hội Tài chính và Đầu tư Việt Nam tại Vương quốc Anh, vì thế, có thể gói gọn trong ba việc gắn bó chặt chẽ với nhau: kết nối chuyên môn, lan tỏa kiến thức và bồi đắp niềm tin.

Cùng với đó là sự kết nối giữa các thế hệ, để những người Việt trẻ đang học tập hay khởi đầu sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, luật có thể nhìn thấy những người đi trước, tìm được người dẫn dắt và cảm nhận rằng mình có một chỗ đứng, một con đường phát triển ngay trong lòng cộng đồng.



Từ góc nhìn của một chuyên gia trong ngành tài chính bất động sản tại Anh, ông Saam Lowni, Giám đốc điều hành công ty tư vấn Merryoaks Property Finance nhìn nhận cộng đồng doanh nghiệp Việt tại Anh có tiềm năng đáng kể trong thập kỷ tới.

Theo ông, những cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh nhất thường có chung một số phẩm chất: tinh thần khởi nghiệp, khả năng thích ứng và những mạng lưới được xây dựng trên nền tảng của quan hệ chân thành, sự tin cậy và tinh thần hợp tác, và cộng đồng người Việt đã sở hữu phần lớn những phẩm chất đó.

Điều khiến ông đặc biệt chú ý là thế hệ doanh nhân, chuyên gia người Anh gốc Việt kế tiếp: họ am hiểu môi trường kinh doanh sở tại, đồng thời mang trong mình những kết nối về văn hóa, cá nhân và ngày càng gắn bó về thương mại với Việt Nam.

Chính sự giao thoa ấy đặt họ vào một vị thế vững vàng, nhất là khi quan hệ kinh tế và đầu tư giữa hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu. 10 năm tới, ông Saam Lowni cho rằng sẽ không chỉ có thêm nhiều doanh nghiệp do người Việt sáng lập tại Anh, mà còn là một sự chuyển dịch trong khát vọng - những doanh nghiệp hướng tới mở rộng quy mô, thu hút đầu tư, bước vào các lĩnh vực mới và tạo dựng giá trị dài lâu.

Chìa khóa để khai mở tiềm năng ấy, theo ông, nằm ở sự kết nối: tài năng và khát vọng vốn đã hiện hữu, điều cần làm là kết nối các doanh nhân, nhà đầu tư và chuyên gia hiệu quả hơn, để tri thức, kinh nghiệm và cơ hội được sẻ chia.

Nếu xây dựng được những mạng lưới bền chặt như thế, cộng đồng doanh nghiệp Việt không chỉ trở thành một phần ngày càng nổi bật trong đời sống kinh doanh nước Anh, mà còn là một nhịp cầu thương mại vững chắc giữa hai quốc gia.



Điểm gặp nhau của cả ba câu chuyện là hai chữ kết nối, và cũng là tinh thần của Nghị quyết số 23-NQ/TW, khi văn kiện đặt ra yêu cầu gắn kết cộng đồng người Việt ở nước ngoài thông qua mạng lưới hệ sinh thái kết nối bền vững giữa các chuyên gia, trí thức, doanh nhân và thế hệ trẻ.

Ở đó, mỗi doanh nhân, mỗi chuyên gia đều có thể trở thành một nhịp cầu, để dù cách xa nửa vòng Trái Đất, cộng đồng người Việt vẫn là một phần máu thịt của dân tộc./.

“Bản đồ” quê hương trên sân cỏ thủ đô nước Anh Tổng cộng 15 đội bóng của cộng đồng bước vào tranh tài tại Giải bóng đá của Hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh-VAUK Cup-lần thứ 7.