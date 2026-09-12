Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

Sáng 12/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 236 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn Kiểm tra, giám sát báo cáo việc triển khai Thông báo số 05-TB/TW, ngày 30/7/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả kiểm tra (đợt 2); đồng thời thông qua dự thảo Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Thực hiện Quyết định số 236-QĐNS/TW, ngày 11/7/2026 của Bộ Chính trị về thành lập Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 (đợt 3), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra, giám sát theo đề cương; cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra, giám sát.

Đối với việc thực hiện các thông báo kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện và ban hành các kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra.

Trong công tác quán triệt, ban hành chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng; đồng thời cụ thể hóa, xây dựng, cập nhật, bổ sung và ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Các chương trình hành động, kế hoạch được xây dựng bám sát mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, phù hợp tình hình thực tiễn của tỉnh, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ,” phân công cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời gian hoàn thành, tạo thuận lợi cho công tác tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp…

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận một số nội dung trong dự thảo Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm tra, giám sát; bổ sung, đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Minh Huấn ghi nhận những kết quả, cách làm hay trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thời gian qua.

Đối với những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn Kiểm tra, giám sát sẽ tiếp thu, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, chỉ đạo, giải quyết.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị, thời gian tới, Tỉnh ủy Quảng Trị tập trung rà soát, hoàn thiện, cụ thể hóa các quy định về công tác cán bộ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, thực hiện phương châm mở rộng trong quy hoạch cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Trường Chính trị Lê Duẩn đạt chuẩn theo đúng quy định, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu thực tiễn.

Tỉnh ủy Quảng Trị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị; nghiêm túc khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm tra…

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn Kiểm tra, giám sát, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, Tỉnh ủy Quảng Trị tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế được Đoàn Kiểm tra, giám sát chỉ ra; đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị các cấp ủy, cơ quan, địa phương được kiểm tra, giám sát tiếp thu đầy đủ ý kiến của Đoàn Kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được chỉ ra.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị mong muốn, Đoàn Kiểm tra, giám sát và các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình khắc phục tồn tại, hạn chế, nhất là nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách và tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp…/.

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn Tỉnh Lạng Sơn tổ chức xây dựng tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, đánh giá, bồi dưỡng với cán bộ cơ bản được thực hiện đúng quy định của Đảng.