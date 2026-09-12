Khám phá “Nét Kinh kỳ” từ 36 phố phường đến những làng nghề truyền thống

“Nét Kinh kỳ” đưa công chúng trở về Hà Nội xưa qua ký ức 36 phố phường, những phố nghề và sản phẩm thủ công, tạo nên hành trình trải nghiệm di sản đầy sắc màu.

Từ ngày 12 đến 19/9/2026, tại khu vực Hậu viên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, chương trình “Nét Kinh kỳ” diễn ra trong khuôn khổ Festival Thăng Long–Hà Nội lần thứ II.

Chương trình tái hiện ký ức về 36 phố phường, phố hàng, phố nghề Hà Nội xưa qua hình ảnh, tư liệu lịch sử và hệ thống đèn lồng đặc sắc. Điểm nhấn là sự tham gia của sáu nghệ nhân đến từ sáu làng nghề thuộc ba vùng đất từng là kinh đô của Việt Nam: Thăng Long–Hà Nội, Hoa Lư–Ninh Bình và Phú Xuân–Huế.

Các nghệ nhân giới thiệu sản phẩm thủ công và tổ chức hoạt động trải nghiệm, giúp công chúng tìm hiểu trực tiếp về nghề truyền thống. Qua đó, “Nét Kinh kỳ” kết nối ký ức di sản với đời sống đương đại, đưa văn hóa Hà Nội đến gần hơn với người dân và du khách./.

Khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Đánh thức di sản bằng nhịp sống đương đại Tối ngày 11/9, Festival Thăng Long – Hà Nội 2026 với chủ đề "Dòng chảy di sản" chính thức khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long, mở màn chuỗi sự kiện văn hóa đặc sắc kéo dài đến 20/9 tại Thủ đô.