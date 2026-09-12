“Nét Kinh kỳ” giới thiệu 36 phố phường Hà Nội qua trải nghiệm nghề truyền thống

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026, từ ngày 12-19/9, tại khu vực Hậu viên, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Kinh kỳ,” giới thiệu tới công chúng những hình ảnh, tư liệu về 36 phố phường Hà Nội gắn với các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh phố phường, phố nghề và đời sống Thăng Long xưa, chương trình góp phần gợi mở câu chuyện về một Hà Nội giàu chiều sâu lịch sử, đồng thời luôn vận động và tiếp nối các giá trị văn hóa trong đời sống đương đại.

Những hình ảnh về 36 phố phường được giới thiệu cùng các thông tin về lịch sử, nguồn gốc tên phố và những nghề thủ công từng gắn với từng tuyến phố. Qua đó, công chúng có thêm góc nhìn về một Hà Nội của những “phố hàng, phố nghề” chuyên biệt, đồng thời nhận diện phố cổ như một không gian văn hóa được hình thành từ lịch sử, nghề nghiệp, giao thương và đời sống cộng đồng, hướng tới việc kết nối ký ức phố phường với những giá trị văn hóa vẫn đang được gìn giữ và phát triển trong đời sống hôm nay.

Một điểm nhấn là hoạt động trải nghiệm với sự tham gia của các nghệ nhân đến từ nhiều làng nghề truyền thống. Công chúng có cơ hội quan sát, tìm hiểu và trực tiếp tương tác với sản phẩm, kỹ thuật nghề của các làng nghề như gốm Bát Tràng, gốm Bồ Bát, thêu ren, đan cói Kim Sơn, giấy dó Phong Khê, Vietnam Silk House…

Qua trải nghiệm trực tiếp, du khách có thể cảm nhận rõ hơn giá trị của lao động thủ công, đồng thời hiểu thêm về sức sống của nghề truyền thống trong đời sống đương đại.

Tiến sỹ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám nêu rõ, “Nét Kinh kỳ” năm nay có sự tham gia của các nghệ nhân đến từ những vùng đất từng là các trung tâm kinh đô của dân tộc tộc gồm: Hoa Lư (Ninh Bình), Phú Xuân (Huế) và Thăng Long (Hà Nội), tạo nên một không gian giao lưu văn hóa, nơi các nghệ nhân mang đến những nghề truyền thống, sản phẩm thủ công, tri thức, kỹ năng và tinh thần của người làm nghề được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Hình ảnh 36 phố phường, những phố hàng, phố nghề đã trở thành một phần không thể thiếu của vùng đất kinh kỳ nghìn năm văn hiến.

Bảo tồn di sản không chỉ là giữ lại những giá trị thuộc về quá khứ mà quan trọng hơn là làm cho di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống, được trải nghiệm, trân trọng và truyền cảm hứng cho sáng tạo hôm nay. Đây cũng là tinh thần mà chương trình “Nét Kinh kỳ” hướng tới.

Việc kết hợp trưng bày hình ảnh, tư liệu lịch sử với hoạt động trải nghiệm nghề giúp tạo cách tiếp cận di sản gần gũi, sinh động hơn, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Qua đó, phố phường Hà Nội được nhìn nhận không chỉ như một không gian địa lý hay tập hợp các công trình kiến trúc, mà còn là một di sản văn hóa gắn với lịch sử đô thị, nghề nghiệp, giao thương và đời sống tinh thần của người dân Thủ đô.

Diễn ra tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, chương trình cũng tạo nên sự gặp gỡ giữa nhiều lớp di sản của Thăng Long-Hà Nội.

Từ câu chuyện 36 phố phường, phố nghề đến những thực hành nghề thủ công đang được duy trì, “Nét Kinh kỳ” cho thấy di sản không chỉ thuộc về quá khứ mà vẫn có khả năng hiện diện, tương tác và tạo cảm hứng trong đời sống đương đại.

Đây cũng là một hoạt động trong khuôn khổ Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026, góp phần phát huy vai trò của di tích như một không gian văn hóa, sáng tạo của Thủ đô.

Chương trình đã giúp kết nối những dòng chảy văn hóa, khẳng định sức sống của các giá trị truyền thống và mở ra cách thức mới để di sản đến gần hơn với nhân dân, du khách trong nước và quốc tế./.

Khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Đánh thức di sản bằng nhịp sống đương đại Tối ngày 11/9, Festival Thăng Long – Hà Nội 2026 với chủ đề "Dòng chảy di sản" chính thức khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long, mở màn chuỗi sự kiện văn hóa đặc sắc kéo dài đến 20/9 tại Thủ đô.