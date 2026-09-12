Thông tin về BRICS và hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 diễn ra ngày 12 và 13/9/2026 tại Ấn Độ, với chủ đề “Xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững”

Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) được thành lập năm 2006 ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao; chính thức lấy tên gọi theo chữ cái đầu tiên của 5 nước sáng lập: Brazil, Nga , Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi vào năm 2010. Đến nay, BRICS có 11 nước thành viên và 10 nước đối tác.

Sau 20 năm hình thành và phát triển, BRICS đã khẳng định vai trò là tập hợp lực lượng lớn nhất của các nước đang phát triển, có vị thế ngày càng tăng trong quản trị toàn cầu và tương quan lực lượng trên thế giới (7/11 thành viên BRICS đồng thời là thành viên G20; các nước thành viên và nước đối tác BRICS chiếm khoảng 44% GDP toàn cầu và 56% dân số thế giới.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 diễn ra ngày 12 và 13/9/2026 tại Ấn Độ, với chủ đề “Xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững”./.