Hàn Quốc triệu tập họp an ninh khẩn sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên sáng 12/9 đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 5 ngày.

Báo cáo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) nêu rõ các tên lửa được phóng từ khu vực Wonsan, miền Đông Triều Tiên, vào lúc 5h20 sáng 12/9.

Các tên lửa bay khoảng 250 km trước khi rơi xuống biển. JCS đang phối hợp với phía Mỹ để phân tích chính xác các thông số của tên lửa.

Theo JCS, cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đã theo dõi các động thái của Triều Tiên ngay từ giai đoạn đầu, đồng thời chia sẻ thông tin với Nhật Bản. Quân đội Hàn Quốc tuyên bố duy trì trạng thái sẵn sàng và khả năng đáp trả trước những hành động mà Seoul coi là khiêu khích.

Các nguồn tin nhận định Triều Tiên dường như đã sử dụng tên lửa đạn đạo thuộc dòng Hwasong-11 cùng các loạt đạn từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ 600 mm trong các đợt phóng liên tiếp.

Vụ phóng diễn ra một ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận "Freedom Edge" tại vùng biển quốc tế phía Đông và phía Nam đảo Jeju của Hàn Quốc, trong bối cảnh ba nước tiếp tục tăng cường phối hợp an ninh trước các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tháng Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Ngày 20/8 vừa qua, Bình Nhưỡng đã phóng một loạt tên lửa ra biển trong thời điểm Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận Lá chắn tự do Ulchi thường niên.

Tiếp đó, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Song Gi ngày 7/9 đã lên án cuộc tập trận "Freedom Edge," cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ có “biện pháp đối phó phản chiếu” nếu Mỹ và các đồng minh tìm cách khơi mào đối đầu quân sự. Triều Tiên lâu nay coi các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn là hành động diễn tập cho một cuộc xâm lược và thường tiến hành các vụ phóng tên lửa để đáp trả.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 12/9 đã triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp sau vụ phóng mới của Triều Tiên, đánh giá tác động của động thái này đối với tình hình an ninh và kêu gọi duy trì trạng thái sẵn sàng cao. Seoul đồng thời cho rằng vụ phóng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và yêu cầu Bình Nhưỡng chấm dứt hành động mà Hàn Quốc đánh giá là nghiêm trọng.

Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho biết Washington đã nắm được thông tin về vụ phóng và đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh, đối tác.

Theo đánh giá ban đầu của phía Mỹ, vụ việc không gây ra mối đe dọa tức thời đối với nhân viên hoặc lãnh thổ Mỹ cũng như các đồng minh trong khu vực. Washington đồng thời tái khẳng định cam kết bảo vệ các đồng minh.

Seoul và Washington đã thu hẹp quy mô cuộc tập trận UFS hồi tháng 8 theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây được xem là một động thái thể hiện thiện chí với Bình Nhưỡng, trong bối cảnh ông Trump bày tỏ mong muốn nối lại tiếp xúc với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Tuy nhiên, vụ phóng mới nhất cho thấy căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Hiện Bình Nhưỡng chưa chính thức xác nhận hay bình luận về vụ phóng tên lửa nêu trên./.

Triều Tiên phóng vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc xác nhận phát hiện Triều Tiên phóng vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên nhưng chưa công bố chi tiết, đang tiến hành phân tích.