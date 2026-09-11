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Sóng gió ập đến với hai cựu thành viên ban nhạc BIGBANG trong dịp kỷ niệm 20 năm

Hai cựu thành viên Seungri và T.O.P thuộc nhóm nhạc BIGBANG đang đứng trước cáo buộc hành hung một người đàn ông ngoài 30 tuổi tại một nhà hàng ở khu Gangnam. 

Vé đêm diễn của BIGBANG. (Ảnh minh họa: Vietnam+)
Vé đêm diễn của BIGBANG. (Ảnh minh họa: Vietnam+)

Trong bối cảnh nhóm nhạc BIGBANG của Hàn Quốc kỷ niệm 20 năm thành lập, hai cựu thành viên Seungri và T.O.P lại đối diện với những biến cố bất ngờ.

Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát quận Gangnam, Seoul cho biết đã tiếp nhận đơn khiếu nại nhằm vào Seungri. Nội dung đơn cáo buộc Seungri đã hành hung một người đàn ông ngoài 30 tuổi tại một nhà hàng ở khu Gangnam. Cảnh sát sẽ thẩm vấn người tố cáo để làm rõ vụ việc.

Cá nhân Seungri thừa nhận có cầm một chai rượu, sau khi từ chối ngồi chung bàn với người đàn ông nêu trên. Tuy nhiên anh phủ nhận việc có đe dọa hay sử dụng bạo lực. Anh cho biết sau đó cả hai vẫn ngồi chung bàn, trò chuyện thân thiện và còn trao đổi tin nhắn. “Tôi sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ sự thật,” Seungri khẳng định.

Trong khi đó, cùng ngày, T.O.P thông báo hủy buổi hòa nhạc dự kiến diễn ra ngày 19/9 tại Jakarta, Indonesia. Đại diện của anh thông báo đã nỗ lực để chương trình diễn ra nhưng cuối cùng buộc phải hủy vì điều kiện địa phương không cho phép.

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Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về vụ việc.

T.O.P từng bị kết án 10 tháng tù treo vì sử dụng cần sa và rời BIGBANG vào năm 2023. Sau đó, anh trở lại với vai diễn trong loạt phim “Squid Game 2” của Netflix năm 2024 và phát hành album solo đầu tay vào tháng 4/2026.

Từ tháng trước, T.O.P đã khởi động tour diễn thương hiệu cá nhân “T.O.P PRE-STUDIO 2026” tại nhiều nước châu Á.

Năm nay, BIGBANG kỷ niệm 20 năm ra mắt bằng chuyến lưu diễn toàn cầu, mở màn tại sân vận động Goyang, tỉnh Gyeonggi. Sự kiện càng làm nổi bật sự đối lập trong con đường sự nghiệp của các cựu thành viên, khi một bên vướng vòng lao lý, bên kia tiếp tục khẳng định tên tuổi trên sân khấu quốc tế./.

(Vietnam+)
#BIGBANG #cựu thành viên BIGBANG #Hàn Quốc Hàn Quốc
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