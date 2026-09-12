Trung Quốc khai trừ khỏi Đảng, cách chức cựu Phó Tư lệnh Binh đoàn Tân Cương

Các cơ quan giám sát chống tham nhũng hàng đầu của Trung Quốc ngày 11/9 thông báo ông Lý Húc, một cựu quan chức cấp cao của Binh đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương, đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và bị cách chức do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và pháp luật nước này.

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn thông báo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc cho biết ông Lý Húc, 53 tuổi, đã bị đưa vào diện điều tra kỷ luật và giám sát từ tháng 1/2026.

Theo các cơ quan trên, ông Lý Húc bị phát hiện có hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn, liên kết với những người có biểu hiện cơ hội chính trị và tham gia các hoạt động mê tín dị đoan trong thời gian dài.

Cụ thể, ông Lý Húc đã tham gia các bữa tiệc chiêu đãi có thể ảnh hưởng đến việc thực thi công vụ một cách khách quan, nhận xe và dịch vụ tài xế miễn phí từ các chủ doanh nghiệp tư nhân, cũng như để người khác chi trả các khoản phí của cá nhân mình.

Các cơ quan trên cũng ghi nhận ông đã tìm cách trục lợi cho người khác trong việc lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ và tuyển dụng nhân viên, đồng thời không báo cáo trung thực về các vấn đề này khi bị điều tra.

Theo các cơ quan trên, ông đã nhận quà tặng và tiền mặt trái quy định, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mưu lợi cá nhân. Ngoài ra, ông còn lợi dụng chức vụ để trục lợi cho người khác trong các khâu mua sắm thiết bị, đấu thầu dự án và thay đổi mục đích sử dụng đất, qua đó nhận những khoản tiền và tài sản có giá trị đặc biệt lớn.

Các khoản thu bất chính của ông đã bị tịch thu, còn các hành vi phạm tội bị nghi ngờ cùng tài sản liên quan đã được chuyển sang cơ quan công tố để xem xét và điều tra thêm.

Ông Lý Húc đã làm việc tại Khu tự trị Tân Cương trong nhiều năm và giữ các chức vụ quan trọng tại Binh đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương.

Tháng 6/2022, ông được bổ nhiệm làm Ủy viên thường vụ Đảng ủy Binh đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương, đồng thời là Phó Tư lệnh Binh đoàn./.

Trung Quốc khai trừ Đảng cán bộ cấp tỉnh và lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước Ngày 25/7, Trung Quốc đã khai trừ Đảng và cách chức vụ chính quyền đối với một số cán bộ cấp tỉnh và lãnh đạo doanh nghiệp do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.