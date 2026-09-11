Nga và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác, hướng tới tiềm năng mới của BRICS

Ngày 11/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành hội đàm tại New Delhi, một ngày trước khi Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 khai mạc, trong bối cảnh hai nước tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về hợp tác chính trị, kinh tế, quốc phòng, năng lượng và các lĩnh vực khác, đồng thời thảo luận về sự phối hợp giữa hai nước trong khuôn khổ BRICS cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có tình hình Trung Đông.

Đây là cuộc gặp trực tiếp mới nhất giữa ông Modi và ông Putin sau cuộc trao đổi bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ngày 31/8 tại Kyrgyzstan.

Trước đó, Tổng thống Putin đã thăm Ấn Độ vào tháng 12/2025.

Cuộc hội đàm diễn ra trong thời điểm quan hệ Ấn Độ-Nga tiếp tục có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai bên. Nga từ lâu là một trong những đối tác chủ chốt của Ấn Độ trong lĩnh vực quốc phòng, trong khi năng lượng ngày càng trở thành một trụ cột nổi bật trong quan hệ song phương.

New Delhi đã gia tăng nhập khẩu dầu Nga với mức giá ưu đãi kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát, qua đó góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng trong nước.

Theo giới quan sát, thương mại, đầu tư, năng lượng và quốc phòng nhiều khả năng là những nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự giữa hai nhà lãnh đạo.

Hai bên cũng đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và hạt nhân dân sự.

Cũng trong ngày 11/9, Tổng thống Putin đã có bài phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS, trong đó nhấn mạnh tiềm lực kinh tế ngày càng lớn của nhóm.

Ông Putin cho rằng các nước BRICS đã tạo ra hơn 40% Tổng sản phẩm nội địa (GDP) toàn cầu trong 5 năm qua. Với khoảng 50% dân số thế giới, các nước thành viên sở hữu những thị trường nội địa rộng lớn, năng động và đang phát triển nhanh, tạo nền tảng để các doanh nghiệp trong khối ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh thế giới đang trải qua một giai đoạn chuyển đổi cơ cấu sâu sắc với những động lực phát triển mới. Trong bối cảnh đó, ông kêu gọi các nước BRICS phát huy tiềm năng của khối, tăng cường các cơ chế hợp tác kinh doanh thực chất, hay còn gọi là “ngoại giao kinh doanh,” qua đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và doanh nhân tìm kiếm đối tác, thực hiện thanh toán, vận chuyển hàng hóa và đầu tư giữa các nước thành viên.

Theo Tổng thống Putin, BRICS có nhiều dư địa để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, logistics, tài chính và công nghệ. Nga cũng sẵn sàng đóng góp vào bảo đảm an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu, đồng thời thúc đẩy phát triển các tuyến vận tải quốc tế, trong đó có Hành lang vận tải xuyên Bắc Cực và Hành lang Bắc-Nam quốc tế.

Moskva cũng đề xuất tăng cường hợp tác trong đào tạo nhân lực và nghiên cứu ứng dụng, bao gồm các lĩnh vực công nghệ thông minh và xe tự lái. Nga đã thành lập Ủy ban quốc gia về hợp tác doanh nghiệp BRICS với hơn 40 đại diện của các doanh nghiệp lớn nhằm xây dựng chương trình hợp tác thực chất với các đối tác nước ngoài.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 dự kiến diễn ra tại New Delhi trong hai ngày 12-13/9, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Phát biểu trước khi lên đường tới Ấn Độ, Tổng thống Pezeshkian đánh giá hội nghị là cơ hội quan trọng để thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đồng thời tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, công nghiệp và khoa học giữa các nước thành viên.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp với các đối tác BRICS nhằm thúc đẩy hợp tác trong cơ chế này phát triển ổn định và sâu rộng hơn. Trung Quốc đánh giá BRICS là nền tảng quan trọng để các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển tăng cường đoàn kết, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và phát triển chung.

BRICS - do Ấn Độ giữ vai trò Chủ tịch trong năm nay - hiện có 11 thành viên, đại diện cho khoảng 50% dân số thế giới. Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh nhiều vấn đề địa chính trị và kinh tế đang đặt ra những thách thức mới đối với hợp tác đa phương, trong đó có xung đột tại Ukraine và Trung Đông, cũng như căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc./.

Ấn Độ-Nga hướng tới mục tiêu thương mại 100 tỷ USD vào năm 2030 Ấn Độ và Nga đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD, đầu tư hai chiều lên 50 tỷ USD vào năm 2030, với trọng tâm là đa dạng hóa thương mại và mở rộng sản xuất.