Triều Tiên phóng vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông

Quân đội Hàn Quốc cho biết sáng 12/9, Triều Tiên đã phóng một vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận chung quy mô lớn.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc xác nhận đã phát hiện vụ phóng nhưng chưa công bố chi tiết, hiện đang tiến hành phân tích.

Động thái này diễn ra ngay sau khi ba nước đồng minh hoàn tất cuộc tập trận Freedom Edge kéo dài 5 ngày trên vùng biển quốc tế phía đông và nam đảo Jeju.

Trước đó, vào tháng 8, Mỹ và Hàn Quốc đã giảm quy mô cuộc tập trận thường niên “Lá chắn tự do Ulchi” (Ulchi Freedom Shield) theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump cho rằng các cuộc tập trận vừa tốn kém vừa gửi tín hiệu “không phù hợp và mang tính thù địch” tới Bình Nhưỡng.

Vụ phóng ngày 12/9 cũng diễn ra trong bối cảnh cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ diễn ra tại Washington.

Các vấn đề liên quan đến Triều Tiên được dự đoán sẽ nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị này./.

Hàn Quốc sơ tán người dân sau khi phát hiện vật thể bay gần biên giới liên Triều Ngày 30/7, Hàn Quốc đã sơ tán người dân tại một số khu vực gần biên giới liên Triều sau khi phát hiện một vật thể bay không xác định, sau đó, được xác nhận là thiết bị bay không người lái của Mỹ.