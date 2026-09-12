Thế giới

Châu Á-TBD

Triều Tiên phóng vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc xác nhận phát hiện Triều Tiên phóng vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên nhưng chưa công bố chi tiết, đang tiến hành phân tích.

Đào Lâm

Quân đội Hàn Quốc cho biết sáng 12/9, Triều Tiên đã phóng một vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận chung quy mô lớn.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc xác nhận đã phát hiện vụ phóng nhưng chưa công bố chi tiết, hiện đang tiến hành phân tích.

Động thái này diễn ra ngay sau khi ba nước đồng minh hoàn tất cuộc tập trận Freedom Edge kéo dài 5 ngày trên vùng biển quốc tế phía đông và nam đảo Jeju.

Trước đó, vào tháng 8, Mỹ và Hàn Quốc đã giảm quy mô cuộc tập trận thường niên “Lá chắn tự do Ulchi” (Ulchi Freedom Shield) theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump cho rằng các cuộc tập trận vừa tốn kém vừa gửi tín hiệu “không phù hợp và mang tính thù địch” tới Bình Nhưỡng.

Vụ phóng ngày 12/9 cũng diễn ra trong bối cảnh cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ diễn ra tại Washington.

Các vấn đề liên quan đến Triều Tiên được dự đoán sẽ nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Triều Tiên #Vật thể bay #Tập trận Triều Tiên
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Cuộc tập trận phóng tên lửa siêu vượt âm tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 4/1/2026. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Triều Tiên phóng vật thể bay không xác định

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nêu rõ Triều Tiên đã phóng một vật thể bay không xác định ra vùng biển phía Tây, tức vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc.

Tin cùng chuyên mục

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại chương trình “Câu chuyện của Đảng Cộng sản Trung Quốc: Thực tiễn tại tỉnh Thiểm Tây”. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Việt Nam và Trung Quốc tăng cường trao đổi lý luận

Hai bên trao đổi về quan hệ giữa tổng kết lịch sử, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận; vai trò của xây dựng Đảng, giáo dục lý luận và đào tạo cán bộ với năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.