Câu chuyện tuần qua: Một cái cây - một mạng người, trách nhiệm thuộc về ai?

Theo thông tin từ báo chí trong tuần qua, vụ việc xảy ra khi một cây xanh bị chặt, sau đó đổ ra đường và gây hậu quả nghiêm trọng khiến một người tử vong ở xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin từ báo chí trong tuần qua, vụ việc xảy ra khi một cây xanh bị chặt, sau đó đổ ra đường và gây hậu quả nghiêm trọng khiến một người tử vong ở xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa. Điều đáng nói là, đây không phải là cây tự gãy đổ do mưa bão, mà có sự tác động của con người. Từ đây, câu hỏi lập tức được đặt ra: Ai phải chịu trách nhiệm cho vụ tử vong này?

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên những sự việc tương tự xảy ra. Trước đó, đã có không ít vụ cây xanh gãy đổ gây thương vong cho người đi đường, đặc biệt trong mùa mưa bão. Nhưng điểm khác biệt trong vụ việc lần này nằm ở yếu tố chủ động – tức là hành vi chặt cây có kiểm soát của con người. Điều này khiến mức độ trách nhiệm trở nên rõ ràng hơn, và cũng nghiêm trọng hơn./.