Mưa vượt 200mm, Đà Nẵng phát công điện khẩn ứng phó thiên tai

Sáng 12/9, theo Báo cáo nhanh của Chi cục Quản lý Tài nguyên nước và Thủy lợi thành phố Đà Nẵng, đợt mưa diện rộng đã trút xuống địa bàn. Tính từ 19 giờ ngày 11/9 đến 5 giờ ngày 12/9, lượng mưa phổ biến đo được từ 50 đến 200mm. Cá biệt, một số khu vực ghi nhận lượng mưa rất lớn như Tam Lãnh (219mm), Tam Trà (210mm) và Hồ Nước Rôn (170mm).

Từ rạng sáng 12/9 đến sáng 14/9, các chuyên gia cảnh báo thành phố tiếp tục hứng chịu lượng mưa từ 120 đến 250mm, có nơi trên 350mm. Hiện tại, mực nước các trạm thủy văn chính như Hội Khách, Ái Nghĩa đều dưới báo động I; các hồ chứa thủy điện, thủy lợi vẫn ở mức thấp hơn mực nước dâng bình thường. Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất sườn dốc đang ở mức rất cao.

Cùng thời điểm này, vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa đang xuất hiện áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Đáng chú ý, thành phố Đà Nẵng hiện có 704 tàu cá với 3.291 lao động đang hoạt động trên biển. Trong đó, riêng khu vực quần đảo Hoàng Sa có 183 tàu và 1.237 lao động đang nằm trong vùng nguy hiểm.

Chiều 12/9, trong công điện hỏa tốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng (ký thay Chủ tịch) yêu cầu các Sở, ban, ngành tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Các đơn vị phải triển khai ngay phương án phòng chống thiên tai, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ” nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Sáng 12/9, Ban chỉ huy quân sự xã Hòa Vang (Đà Nẵng) hỗ trợ người dân di dời đồ đạc ra khỏi vị trí có nguy cơ sạt lở. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngay trong ngày, các lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương phải tổ chức canh gác, chốt chặn, kiên quyết cấm người dân, phương tiện qua lại các khu vực ngập ngầm, tràn, và vùng hạ du hồ chứa. Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an thành phố sẵn sàng phương án vận chuyển lương thực, hàng hóa thiết yếu để chi viện cho những khu vực có khả năng bị chia cắt, cô lập.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cấp chính quyền chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học tùy theo diễn biến thực tế để bảo đảm an toàn. Sở Ngoại vụ khẩn trương thông tin, chuẩn bị phương án hỗ trợ kịp thời cho các cá nhân và tổ chức người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn.

Xuyên suốt thời gian này, các đơn vị quản lý đập, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện buộc phải trực ban 24/24 giờ. Các cán bộ quản lý có trách nhiệm theo dõi sát lượng mưa, quan trắc đập và vận hành điều tiết nước đúng quy trình, kiên quyết không để xảy ra sự cố mất an toàn cho vùng hạ du../.