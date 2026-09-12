APEC đạt đồng thuận về hợp tác năng lượng và chuyển đổi xanh

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, phát biểu tại cuộc họp báo giới thiệu về kết quả Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 16 năm 2026 diễn ra chiều 11/9, ông Vương Hồng Chí, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng APEC năm 2026, Cục trưởng Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, hội nghị đã hình thành hệ thống thành quả theo mô hình “1+3+5.”

Cụ thể, Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng APEC năm 2026 đã công bố 1 văn bản là “Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng APEC năm 2026;” thông qua 3 văn kiện đạt được sự đồng thuận trong các lĩnh vực chuyên môn, gồm “Tầm nhìn và Hành động của APEC về Năng lượng chất lượng cao và bao trùm,” “Khuyến nghị chính sách của APEC về Tăng cường sức mạnh cộng hưởng giữa AI và Năng lượng (giai đoạn 2026–2030),” và “Quy tắc không mang tính ràng buộc của APEC về Thúc đẩy sự cộng hưởng trong an ninh năng lượng;” đồng thời đưa ra 5 cam kết tự nguyện của nền kinh tế chủ nhà.

Cục trưởng Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, Tuyên bố chung không chỉ phản ánh sự đồng thuận hiện nay về hợp tác năng lượng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mà còn góp phần phục vụ các lợi ích rộng lớn hơn của hợp tác APEC cũng như thúc đẩy sự thịnh vượng lâu dài của khu vực.

Ông Vương Hồng Chí nhấn mạnh rằng, Tuyên bố chung này thể hiện tinh thần chủ nghĩa đa phương đích thực và mang đến một cách tiếp cận mang đậm dấu ấn châu Á-Thái Bình Dương đối với cục diện năng lượng toàn cầu trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động và bất định.

Hiện nay, thị trường năng lượng quốc tế đang chứng kiến sự biến động mạnh, các hiện tượng thời tiết cực đoan và thiên tai xảy ra thường xuyên, cùng những lo ngại cấp bách về an ninh năng lượng.

Trong khi đó, tốc độ chuyển đổi xanh và hướng tới nền kinh tế ít phát thải carbon diễn ra không đồng đều giữa các khu vực, hiệu quả của công tác quản trị năng lượng toàn cầu cần được tăng cường khẩn cấp.

Các nền kinh tế thành viên APEC đóng góp hơn 60% Tổng sản phẩm (GDP) toàn cầu và chiếm khoảng 60% nhu cầu năng lượng thế giới, qua đó trở thành một bộ phận trọng yếu của bức tranh năng lượng toàn cầu.

Việc các nền kinh tế thành viên APEC đạt được tuyên bố này trên cơ sở đề cao nguyên tắc đồng thuận cũng như tinh thần “tìm điểm tương đồng, gác lại khác biệt” chính là minh chứng sống động và mạnh mẽ cho chủ nghĩa đa phương trong thực tiễn.

Tuyên bố chung áp dụng cách tiếp cận thực tế và khả thi, vạch ra lộ trình rõ ràng cho sự phát triển năng lượng trong khu vực.

Ông Vương Hồng Chí cho rằng, tuyên bố chung chỉ rõ tránh áp dụng công thức “đồng loạt” đối với tốc độ chuyển đổi năng lượng, thay vào đó tôn trọng sự đa dạng về nguồn lực và trình độ phát triển của các nền kinh tế.

Tuyên bố chung khẳng định định hướng phát triển năng lượng tái tạo song song với việc ghi nhận vai trò của nhiên liệu hóa thạch trong việc duy trì sự ổn định của hệ thống; qua đó thể hiện nguyên tắc quản trị “xây dựng cái mới trước khi loại bỏ cái cũ” và đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra trật tự, vừa bảo đảm an ninh năng lượng vừa đáp ứng nhu cầu năng lượng của người dân.

Ngoài ra, tuyên bố còn phù hợp với sự đồng thuận của APEC trong năm nay trên các lĩnh vực như thương mại, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo, qua đó thúc đẩy sự phối hợp chính sách liên ngành và tạo ra các động lực tăng trưởng mới cho sự phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng APEC lần thứ 16 diễn ra từ ngày 10-11/9 tại Bắc Kinh.

Khoảng 300 đại biểu, bao gồm các bộ trưởng năng lượng hoặc đại diện từ các nền kinh tế APEC và lãnh đạo các tổ chức quốc tế đã tham dự hội nghị, nhằm tăng cường hợp tác khu vực về bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch sang năng lượng sạch tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.

APEC thúc đẩy hợp tác về an ninh lương thực Hội nghị Bộ trưởng các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương về An ninh Lương thực lần thứ 11 được xem là một trong những sự kiện có tầm vóc chiến lược nhất trong chuỗi các hoạt động của APEC 2026.