Tăng cường hợp tác, nâng cao vị thế thị trường vốn Việt Nam tại Vương quốc Anh

Ngày 11/9, tại London (theo giờ địa phương), Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ngày thị trường vốn Việt Nam 2026 với chủ đề “Việt Nam-Động lực cho kỷ nguyên tăng trưởng mới,” thu hút gần 300 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn, ngân hàng, quỹ đầu tư của Việt Nam và quốc tế, cùng các cơ quan thông tấn, báo chí.

Giai đoạn phát triển mới

Bà Julia Hoggett, Tổng Giám đốc điều hành Sở Giao dịch Chứng khoán London, nhiệt liệt chào mừng Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Đoàn công tác Việt Nam cùng các đại biểu, nhà đầu tư và định chế tài chính tham dự Hội nghị. Bà bày tỏ vui mừng khi Sở Giao dịch Chứng khoán London được đồng hành tổ chức sự kiện, coi đây là dịp quan trọng để các cơ quan quản lý, tổ chức thị trường, doanh nghiệp và cộng đồng đầu tư hai nước tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin và tìm hiểu các cơ hội hợp tác.

“Những nội dung được trao đổi tại Hội nghị sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế đối với thị trường Việt Nam, tạo thêm những kết nối thực chất và tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác tài chính, đầu tư ngày càng sâu rộng giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.” Bà Julia Hoggett tin tưởng.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đánh giá sự tham dự đông đảo của các nhà đầu tư và định chế tài chính hàng đầu Vương quốc Anh. Đây là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng tài chính quốc tế đối với Việt Nam, một điểm đến đầu tư năng động, hấp dẫn, và nhiều tiềm năng của khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh quan hệ Việt Nam và Vương quốc Anh đang bước sang giai đoạn phát triển mới, thực chất và sâu rộng hơn, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Hiện, hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực thị trường vốn, tài chính xanh, fintech, tài trợ thương mại, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, hạ tầng và năng lượng.

Về định hướng vĩ mô của Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài chính chia sẻ trong bối cảnh dòng vốn quốc tế đang dịch chuyển mạnh mẽ, Việt Nam kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh; đồng thời ưu tiên thu hút các dòng vốn chất lượng, dài hạn, gắn với chuyển giao tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản trị.

Theo ông, thị trường vốn có thể xem là một trong những điểm sáng rõ nét trong cải cách thể chế, vận hành và cởi mở đối thoại với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế đóng góp vào sự ổn định, phát triển của toàn bộ hệ thống tài chính quốc gia và tăng trưởng kinh tế nhanh của Việt Nam thời gian qua. Nhiều giải pháp đã được triển khai đồng bộ về thể chế, hạ tầng công nghệ, cơ chế giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài, minh bạch thông tin và chuẩn bị triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP). Bên cạnh đó, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp là sự ghi nhận đối với những cải cách thực chất, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới cho thị trường.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực thị trường vốn, tài chính xanh, fintech, tài trợ thương mại, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, hạ tầng và năng lượng. (Ảnh: UBCKNN)

“Quá trình cải cách này là cam kết từ Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan, thành viên trên thị trường nhằm đưa thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, giúp nâng cao khả năng tiếp cận của nhà đầu tư toàn cầu và từng bước hội nhập sâu hơn vào hệ thống tài chính quốc tế.” Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nói.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng khẳng định Chính phủ, Bộ Tài chính Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, công bằng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và kỳ vọng các nhà đầu tư Vương quốc Anh xác định Việt Nam không chỉ là thị trường phân bổ vốn mà còn là đối tác chiến lược trong phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính tương lai.

Điểm đến đầu tư hấp dẫn

Chia sẻ về hợp tác quản lý và phát triển thị trường vốn, ông Dom Holland, Trưởng Bộ phận Giám sát thị trường, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) nhận định Việt Nam đang khẳng định vị thế là một trong những thị trường vốn quan trọng, thu hút sự quan tâm lớn tại châu Á. Ông nhấn mạnh những nỗ lực cải cách mạnh mẽ, cùng việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, đang góp phần củng cố niềm tin của giới đầu tư và mở ra thêm cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế. Các nhà đầu tư Vương quốc Anh cũng bày tỏ sự quan tâm và đánh giá cao những bước tiến tích cực của thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông Dom Holland cho biết London tiếp tục là một trong những trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu thế giới, thu hút các doanh nghiệp toàn cầu có nhu cầu tiếp cận nguồn vốn quốc tế. Do đó, ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối giữa các thị trường vốn, cũng như vai trò cốt lõi của quan hệ hợp tác giữa cơ quan quản lý, sở giao dịch và thành viên thị trường. Đồng thời, ông Dom Holland khẳng định FCA sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và thúc đẩy hợp tác với Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững.

Thông qua bộ phim “Thị trường chứng khoán Việt Nam-Vị thế mới, tầm nhìn mới,” Bộ Tài chính đã giới thiệu tới các đại biểu những thành tựu nổi bật, tiến trình cải cách và định hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn mới; đồng thời cập nhật các sản phẩm, thị trường mới cùng những cơ chế, chính sách đang được khẩn trương triển khai.

Trong khuôn khổ hội nghị, bốn phiên thảo luận đã diễn với các nội dung tập trung vào những vấn đề trọng tâm của thị trường vốn Việt Nam, từ nâng hạng thị trường chứng khoán, huy động vốn cho giai đoạn tăng trưởng mới, tiếp cận nguồn vốn quốc tế đến góc nhìn của các nhà đầu tư toàn cầu về Việt Nam.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hội nghị là diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa cơ quan quản lý, tổ chức thị trường, doanh nghiệp và cộng đồng đầu tư quốc tế; qua đó góp phần quảng bá vị thế mới của thị trường vốn Việt Nam, tăng cường kết nối với Trung tâm Tài chính London và mở ra những cơ hội hợp tác, đầu tư cụ thể giữa Việt Nam và Vương quốc Anh./.

Trong khuôn khổ hội nghị, bốn phiên thảo luận đã diễn với các nội dung tập trung vào những vấn đề trọng tâm của thị trường vốn Việt Nam. (Ảnh: UBCKNN)

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