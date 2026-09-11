Áp lực bán mạnh, VN-Index chính thức thủng mốc 1.800 điểm

Áp lực bán mạnh trong phiên cuối tuần, đặc biệt trong khoảng một giờ trước khi đóng cửa, khiến VN-Index giảm hơn 34 điểm và chính thức đánh mất mốc 1.800 điểm. Sắc đỏ phủ rộng trên thị trường khi lực cung áp đảo, trong khi dòng tiền bắt đáy dù tăng lên nhưng chưa đủ sức cân bằng áp lực bán.

Kết thúc phiên 11/9, VN-Index giảm 34,02 điểm xuống 1.795,21 điểm. Đà giảm diễn ra trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư chịu tác động từ cả yếu tố trong nước và quốc tế.

Đà giảm mạnh đi kèm sự cải thiện đáng kể của thanh khoản. Dòng tiền bắt đáy bắt đầu nhập cuộc khi nhiều cổ phiếu bị bán mạnh, đưa tổng giá trị giao dịch trên HOSE lên gần 16.500 tỷ đồng, tăng khoảng 3.000 tỷ đồng so với phiên trước.

Tuy nhiên, lực cầu vẫn chưa đủ để cân bằng áp lực cung. Trên HOSE có tới 301 mã giảm giá, trong đó 6 mã giảm sàn, trong khi chỉ có 42 mã tăng giá, gồm 5 mã tăng trần.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trở thành lực cản chính đối với VN-Index khi có tới 28/30 cổ phiếu trong rổ VN30 giảm giá. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu “họ Vin” đồng loạt điều chỉnh, với VIC giảm 1,78%, VHM giảm 1,5%, VRE giảm 3,21% và VPL giảm 1,79%.

Tại nhóm bất động sản, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn cũng giảm sâu như KDH giảm 4,12%, DXG giảm 4,44%, NVL giảm 5,06%, BCM giảm 4,55%, trong khi VPI giảm 2,93%.

Nhóm ngân hàng cũng chìm trong sắc đỏ với VIB giảm 3,28%, LPB giảm 3,01%, TCB giảm 2,47%, HDB giảm 2,37%, VPB giảm 2% và CTG giảm 1,96%. SSB là một trong số ít cổ phiếu ngân hàng giữ được sắc xanh khi tăng 1,67%.

Áp lực bán cũng phủ rộng lên nhóm chứng khoán. VCI giảm 5,87%, LPS giảm 4,62%, BSI giảm 4,29%, trong khi hàng loạt mã khác như VIX, SSI, VCK, CTS, HCM, TCX, ORS, FTS, VPX... đồng loạt giảm trên 3%.

Các cổ phiếu đầu ngành khác như MSN giảm 3,2%, VNM giảm 2,76%, FPT giảm 2,42%, HPG giảm 2,52%, MWG giảm 2,19%, PNJ giảm 2,36%, GEX giảm 4,39%, CII giảm 5,69% và GAS giảm 2,01%.

Ở chiều ngược lại, số cổ phiếu vốn hóa lớn giữ được sắc xanh chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, gồm BSR tăng 1,66%, PVT tăng 1,61% và BVH tăng 1,59%.

Không chỉ chịu sức ép từ nhà đầu tư trong nước, thị trường còn đối mặt với lực bán đáng kể từ khối ngoại. Trong phiên cuối tuần, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 900 tỷ đồng trên toàn thị trường.

STB bị khối ngoại bán mạnh nhất với giá trị hơn 229 tỷ đồng, tiếp đến là MBB với 140,4 tỷ đồng, VPB với 134,29 tỷ đồng và VHM với 93,86 tỷ đồng.

Ở chiều mua, khối ngoại tập trung giải ngân vào BSR với giá trị hơn 109 tỷ đồng. Các cổ phiếu được mua ròng đáng chú ý tiếp theo gồm VIC với 64,36 tỷ đồng, DGW với 42,66 tỷ đồng, PVT với 39,75 tỷ đồng và PNJ với 39,16 tỷ đồng.

Việc VN-Index đánh mất mốc 1.800 điểm trong phiên cuối tuần đặt thị trường trước bài kiểm tra đáng chú ý về tâm lý nhà đầu tư. Thanh khoản tăng cho thấy dòng tiền bắt đáy đã xuất hiện, nhưng bên bán vẫn chiếm ưu thế áp đảo, cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để tạo sự cân bằng và hỗ trợ thị trường đảo chiều trong ngắn hạn./.

Chứng khoán ngày 10/9: VN-Index hồi phục cuối phiên, khối ngoại mua ròng trở lại Dù khởi đầu phiên chiều không thật sự thuận lợi, VN-Index nhanh chóng lấy lại đà tăng và kết phiên ở 1.829,23 điểm, tăng 2,11 điểm; tổng giá trị giao dịch toàn thị trường lên hơn 14.500 tỷ đồng.