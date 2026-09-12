Phố Wall chấm dứt chuỗi giảm điểm trước thềm cuộc họp của Fed

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại tuần giao dịch đầy sóng gió bằng một phiên phục hồi mạnh mẽ vào ngày 11/9, chấm dứt chuỗi 4 ngày giảm điểm liên tiếp nhờ sự hạ nhiệt của giá dầu thô.

Bất chấp số liệu lạm phát tháng 8/2026 tăng nóng hơn dự kiến đẩy khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tuần tới lên mức gần 90%, tâm lý mua bắt đáy và niềm tin vào uy tín kiểm soát giá cả của ngân hàng trung ương đã giúp Phố Wall lấy lại sắc xanh.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/9, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng vọt 509,19 điểm (tương đương 0,98%) lên 52.573,29 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tiến 0,86% lên 7.656,98 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng thêm 0,96% và đóng cửa ở mức 26.333,04 điểm.

Mặc dù có phiên tăng điểm ấn tượng vào cuối tuần, tính chung cả tuần qua, cả ba chỉ số chính vẫn ghi nhận sắc đỏ. Chỉ số Dow Jones mất 1,6%, trải qua chuỗi giảm 4 ngày liên tiếp. Chỉ số S&P 500 giảm 0,8% và hiện thấp hơn khoảng 2% so với đỉnh lịch sử hồi giữa tháng 8/2026, trong khi Nasdaq mất 0,7% và đánh dấu tuần giảm điểm đầu tiên sau ba tuần.

Các yếu tố chi phối thị trường

Thị trường chứng khoán Mỹ trong tuần qua đã chứng kiến sự giằng co quyết liệt giữa áp lực lạm phát và dòng tiền "bắt đáy" của các nhà đầu tư.

Sau khi đóng cửa nghỉ lễ Lao động vào ngày thứ Hai (7/9), Phố Wall đã trải qua chuỗi bốn ngày giảm điểm liên tiếp từ ngày 8/9 đến ngày 10/9. Đà bán tháo bị châm ngòi bởi leo thang căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, đẩy giá dầu thô Brent có thời điểm vượt mốc 107 USD/thùng và dầu WTI vượt 100 USD/thùng vào ngày 10/9 - mức cao nhất kể từ tháng 5/2026.

Áp lực càng gia tăng khi lợi suất trái phiếu dài hạn vọt lên mức cao kỷ lục do dữ liệu kinh tế kém khả quan. Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 8/2026 của Mỹ tăng mạnh lên mức 5,4% so với mức 4,8% của tháng 7, chủ yếu do giá năng lượng leo thang. Đồng thời, kế hoạch mua lại trái phiếu trị giá 6 tỷ USD của Bộ Tài chính thấp hơn kỳ vọng của thị trường đã đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chạm mức cao nhất kể từ tháng 11/2023 và lợi suất kỳ hạn 30 năm vọt lên 5,36% - mức cao nhất kể từ năm 2007.

Tuy nhiên, sự đảo chiều ngoạn mục đã diễn ra trong ngày 11/9 khi giá dầu thô bắt đầu hạ nhiệt từ đỉnh, giúp giải tỏa bớt lo ngại về áp lực lạm phát tăng cao đi kèm suy thoái kinh tế.

Diễn biến này xảy ra ngay sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cốt lõi tháng 8 tăng 0,3% so với tháng trước đó, cao hơn mức dự báo. Dù số liệu lạm phát nóng lên làm tăng khả năng Fed thắt chặt tiền tệ, thị trường lại phản ứng khá tích cực.

Theo công cụ FedWatch của tập đoàn dịch vụ tài chính CME, xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 15-16/9 đã tăng vọt lên gần 90%, so với mức 72% ghi nhận vào ngày trước đó. Việc lợi suất trái phiếu dài hạn ổn định trong phiên cuối tuần cho thấy các nhà đầu tư tin tưởng rằng Fed dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Kevin Warsh sẽ giúp kiểm soát lạm phát hiệu quả trong dài hạn.

Triển vọng tuần tới

Mọi sự chú ý của Phố Wall trong tuần tới sẽ đổ dồn vào cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Fed. Quyết định tại cuộc họp này được xem là phép thử cực kỳ quan trọng đối với uy tín chống lạm phát của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Câu hỏi lớn nhất lúc này không còn là Fed có tăng lãi suất hay không, mà là liệu đây chỉ là một đợt điều chỉnh đơn lẻ hay là sự khởi đầu của một chu kỳ thắt chặt kéo dài mới.

Ông Bret Kenwell, nhà phân tích tại nền tảng giao dịch trực tuyến eToro nhận định, nếu Fed phát đi thông điệp rằng đợt tăng lãi suất ngày 16/9 chỉ là một biện pháp "bảo hiểm" tạm thời chống lạm phát thay vì bắt đầu một chu kỳ tăng liên tục, thị trường có thể đón nhận nó như một đợt tăng lãi suất ôn hòa, giúp giải tỏa áp lực cho lợi suất trái phiếu dài hạn.

Ngược lại, bà Alicia Levine, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý quỹ BNY Wealth, cảnh báo nếu ông Kevin Warsh phát tín hiệu Fed vẫn "còn nhiều việc phải làm" và mở ra một chu kỳ thắt chặt kéo dài, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào đà phục hồi của thị trường.

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn cho thấy sức bền với thị trường việc làm vững chắc, chuyên gia Jim Baird từ công ty tư vấn tài chính Plante Moran Financial Advisors lưu ý rằng nếu Fed tiếp tục trì hoãn việc tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới, những nghi ngờ của thị trường về sự độc lập và quyết tâm của ngân hàng trung ương sẽ ngày càng lớn hơn.

Do đó, quyết định ngày 16/9 không chỉ định hình hướng đi của dòng tiền trong ngắn hạn mà còn quyết định niềm tin dài hạn của nhà đầu tư vào chính sách tiền tệ của Mỹ./.

Đà tăng của giá dầu gây sức ép lên chứng khoán Mỹ Đà tăng của giá dầu là một trong những yếu tố tạo sức ép lên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,6% xuống 52.064,10 điểm.