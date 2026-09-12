Thanh khoản co hẹp khiến VN-Index 1.800 điểm trở thành vùng cản ngắn hạn

Thị trường chứng khoán vừa khép lại một tuần giao dịch (ngày 7-11/9) với những diễn biến tiêu cực. VN-Index đánh mất mốc hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm, khi để rơi gần 58 điểm và về mức 1.795,46 điểm, tương đương giảm 3,1%.

Áp lực bán chi phối

Ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích, Công ty Chứng khoán Pinetree, cho biết cú rơi 34 điểm của VN-Index trong phiên cuối tuần cùng với 28/30 mã trong rổ VN30 giảm giá cho thấy áp lực bán đã lan rộng. Trên thị trường, nhóm cổ phiếu Vingroup cũng không còn đủ sức gánh chỉ số, trong khi khối ngoại bán ròng 4/5 phiên, tổng cộng gần 1.600 tỷ đồng.

Theo ông Phong, tác nhân chính đến từ bên ngoài khi căng thẳng Trung Đông nóng trở lại đẩy giá dầu Brent tăng khoảng 13% trong tuần lên sát 110 USD/thùng. Thêm vào đó, giá dầu leo thang đã khơi lại nỗi lo lạm phát và sự kỳ vọng về khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất, tạo ra tâm lý e ngại rủi ro lan khắp châu Á và VN-Index.

Tổng quan thị trường, nhóm phân tích của Công ty chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) cho biết sau ba tuần liên tiếp phục hồi, VN-Index tăng điểm từ vùng giá quanh 1.720 điểm lên khu vực 1.880 điểm, đây là vùng đỉnh tháng 6/2026. Thị trường chính thức điều chỉnh, chỉ số VN30 cũng chịu áp lực bán ở kháng cự mạnh 2.000 điểm và giảm 2,43% về mức 1.936,69 điểm, dưới kháng cự quanh 1.960 điểm, tương ứng giá trung bình 200 phiên.

Theo SHS, độ rộng thị trường trong tuần tiêu cực khi áp lực điều chỉnh trên hầu hết các nhóm ngành. Đặc biệt, giá giao dịch giảm mạnh ở nhóm ngành chứng khoán, thủy sản, bất động sản, cao su, khu công nghiệp, nông nghiệp, hàng không, bán lẻ, dệt may, cảng... Tuy nhiên, dòng tiền có dấu hiệu phục hồi khá tốt vào nhóm năng lượng, khi giá dầu tăng mạnh trở lại. Thanh khoản trong tuần tăng, khối lượng giao dịch tăng mạnh trong phiên cuối tuần, thể hiện áp lực bán mạnh khá đột biến.

Dòng tiền thận trọng

Về xu hướng tuần tới, ông Phong đánh giá thị trường nhiều khả năng tiếp tục tiêu cực khi nhà đầu tư dồn sự chú ý vào cuộc họp chính sách của FED giữa tuần sau. Thêm vào đó, lạm phát Mỹ vẫn neo cao cộng thêm việc giá dầu leo thang theo căng thẳng Trung Đông khiến FED gần như hết dư địa nới lỏng, ngược lại khả năng tăng lãi suất đang được thị trường kỳ vọng ngày càng nhiều.

“Nếu FED phát tín hiệu tăng lãi suất, theo đó USD sẽ mạnh lên và gây áp lực lên tỷ giá USD/VND. Điều này khiến khối ngoại có thể sẽ tiếp tục rút vốn khỏi các thị trường mới nổi. Do đó, tâm lý chờ đợi khiến dòng tiền đứng ngoài, thanh khoản co hẹp và VN-Index khó sớm lấy lại mốc 1.800 điểm, vốn đã chuyển từ hỗ trợ thành vùng cản ngắn hạn,” ông Phong nói.

Theo đó, ông Phong khuyến nghị các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu, nên tận dụng những nhịp hồi ngắn để cơ cấu lại danh mục đồng thời mạnh dạn cắt các cổ phiếu thua lỗ, hạ tỷ lệ vay ký quỹ và chỉ giữ lại doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt. Với nhà đầu tư chưa giải ngân, ông Phong cho rằng cần kiên nhẫn đứng ngoài, không vội bắt đáy và chờ đợi tín hiệu cân bằng từ thanh khoản cũng như động thái từ khối ngoại.

Tương tự, nhóm phân tích của SHS cũng chỉ ra trong ngắn hạn, VN-Index đang kiểm định lại vùng hỗ trợ mạnh quanh mốc 1.790 điểm và tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên. Dự kiến, nếu áp lực cung giá cao gia tăng trở lại và VN-Index có thể liên tục chịu áp lực điều chỉnh kiểm định lại vùng giá 1.800 điểm. Do đó, các nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt và đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế./.

Nghị quyết số 27-NQ/TW: Các mục tiêu đến năm 2030 của 6 vùng kinh tế-xã hội Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới chỉ rõ các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 của 6 vùng kinh tế-xã hội.

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