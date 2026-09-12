Khởi động hành trình chuyển đổi kép cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh thường đi kèm với áp lực lớn về chi phí, nhân lực và giới hạn nguồn lực. Để giải quyết bài toán này, cách tiếp cận là đặt dữ liệu và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp làm trung tâm. Thay vì chạy đua đầu tư công nghệ mới, doanh nghiệp được hỗ trợ nhìn lại hiện trạng vận hành, nhận diện điểm cần cải thiện và lựa chọn ưu tiên dựa trên cơ sở dữ liệu.

Nội dung trên được ông Nguyễn Đức Trung, Phó Cục Trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể đưa ra, tại Hội thảo "Hành trình chuyển đổi kép cho doanh nghiệp nhỏ và vừa," do Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (APED) phối hợp cùng Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ tổ chức ngày 10/9.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Trung cho biết ở giai đoạn 1, Dự án đã từng bước xây dựng các chương trình nền tảng và các công cụ hỗ trợ doanh nghiệp, nổi bật là Công cụ Đánh giá Mức độ Trưởng thành Chuyển đổi kép (Twin Maturity Assessment - TMA). Đây là công cụ đánh giá miễn phí cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đánh giá hiện trạng, nhận diện những điểm cần cải thiện và có cơ sở xây dựng kế hoạch chuyển đổi phù hợp.

Hiện nay. Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể đang thúc đẩy kết nối với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực chuyển đổi xanh và ESG, hướng tới việc sử dụng và công nhận các kết quả, dữ liệu doanh nghiệp đã kê khai trên nền tảng TMA, từ đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu, trong quá trình đáp ứng các yêu cầu về chuyển đổi xanh và ESG, tiết kiệm thời gian và chi phí.

“Chúng tôi kỳ vọng giai đoạn 2 của Dự án sẽ tập trung đưa chuyển đổi kép đến gần hơn với hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Bên cạnh việc tiếp tục cung cấp kiến thức và công cụ, dự án sẽ tăng cường đào tạo, tư vấn và đồng hành chuyên sâu, giúp doanh nghiệp chuyển từ việc đánh giá hiện trạng sang xác định ưu tiên, xây dựng kế hoạch hành động và từng bước triển khai các giải pháp phù hợp,” ông Trung nói.

Công bố các doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc bước vào vòng 2 Cuộc thi Thử thách chuyển đổi kép (Twin Transition Challenge 2026). (Ảnh: APED)

Về định hướng này, Dr. Matthias Grossmann, Giám đốc Chương trình Phát triển Kinh tế Bền vững, GIZ Việt Nam nhấn mạnh hành trình chuyển đổi kép không chỉ đơn thuần là việc áp dụng công nghệ mới hay đáp ứng các yêu cầu về phát triển bền vững. Đó là quá trình giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa xây dựng những doanh nghiệp vững mạnh hơn, có năng suất cao hơn, khả năng chống chịu tốt hơn và sẵn sàng hơn trước những yêu cầu ngày càng thay đổi của các chuỗi giá trị toàn cầu.

Sự kiện cũng công bố 14 doanh nghiệp tiêu biểu bước vào vòng 2 Cuộc thi Thử thách chuyển đổi kép 2026 với điểm khác biệt là quá trình thử thách gắn liền với nâng cao năng lực. Tại đây, doanh nghiệp trình bày ý tưởng và được tiếp cận các hình thức tư vấn chuyên sâu để xây dựng kế hoạch thí điểm. Với các doanh nghiệp tiến xa trong cuộc thi, mục tiêu cao nhất là đưa giải pháp vào thử nghiệm thực tế. Theo ban tổ chức, việc công bố Top 14 là dấu mốc xếp hạng, mà là bước đệm để các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoàn thiện bài toán và tăng tính khả thi cho giải pháp./.

Nghị quyết số 27-NQ/TW: Các mục tiêu đến năm 2030 của 6 vùng kinh tế-xã hội Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới chỉ rõ các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 của 6 vùng kinh tế-xã hội.