Lào Cai tăng tốc thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội trong tháng 9

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành Văn bản số 9149/UBND-TH, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ trong tháng 9/2026.

Đây được xác định là tháng cao điểm để hoàn thành các mục tiêu quý 3, 9 tháng qua, đồng thời tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2026.

Thời gian còn lại của quý 3 không nhiều, trong khi khối lượng công việc cần hoàn thành rất lớn, từ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia đến thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Vì vậy, kết quả thực hiện trong tháng 9 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ quyết định kết quả 9 tháng mà còn tạo dư địa để tỉnh hoàn thành các mục tiêu cả năm, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công đã được giao; rà soát cụ thể từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ, xác định rõ những phần việc phải hoàn thành trong tháng 9. Quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền," đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để những tồn tại kéo dài làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Trong các nhiệm vụ trọng tâm, giải ngân vốn đầu tư công được Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong tháng 9. Các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, Ban Quản lý dự án và chủ đầu tư phải tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu đến hết ngày 30/9/2026 giải ngân đạt tối thiểu 75% tổng kế hoạch vốn được giao, hướng tới hoàn thành 100% kế hoạch trong cả năm.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, từng đơn vị phải rà soát cụ thể từng dự án, từng nguồn vốn; xây dựng tiến độ thực hiện và giải ngân theo từng tuần trong tháng. Những điểm nghẽn liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, lựa chọn nhà thầu, thi công, nghiệm thu và thanh toán phải được tập trung xử lý. Đối với khối lượng đã hoàn thành, các chủ đầu tư phải khẩn trương tổ chức nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, không để xảy ra tình trạng khối lượng đã thực hiện nhưng chưa được giải ngân.

Cùng với yêu cầu về tiến độ, trách nhiệm của chủ đầu tư và người đứng đầu cũng được đặt ra rõ ràng. Những chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp phải xác định cụ thể nguyên nhân, trách nhiệm và khả năng giải ngân đến ngày 30/9 cũng như hết năm 2026. Trường hợp đề nghị điều chỉnh giảm hoặc hoàn trả vốn do nguyên nhân chủ quan, kết quả này sẽ được sử dụng làm căn cứ xem xét trừ điểm thi đua, chấm điểm KPI và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu.

Việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực mà còn tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Vì vậy, cùng với đầu tư công, tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung khai thác tốt các nguồn thu, bảo đảm nguồn lực cho thực hiện các nhiệm vụ phát triển.

Dự án đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai (IC14). (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Quyết liệt hoàn thành mục tiêu thu ngân sách

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng và khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2026 theo kịch bản 17.565 tỷ đồng, phấn đấu tổng thu ngân sách trên địa bàn cả năm đạt 25.850 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu này, công tác quản lý thu phải được thực hiện chặt chẽ, nhất là tại những lĩnh vực có nguy cơ thất thu cao. Tỉnh yêu cầu tập trung khai thác nguồn thu từ khoáng sản, xây dựng, bất động sản, thương mại, dịch vụ, doanh nghiệp mới phát sinh và các dự án lớn; đồng thời đẩy mạnh thu hồi nợ đọng, kiểm soát các khoản phải thu và không để bỏ sót nguồn thu.

Đặc biệt, nguồn thu từ đất tiếp tục được các địa phương tập trung khai thác. Các nhiệm vụ như xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng khu đấu giá và khu tái định cư cần được đẩy nhanh. Cùng với đó, phải rà soát đầy đủ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nghĩa vụ tài chính để quản lý, thu đúng, thu đủ; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thu ngân sách trên địa bàn.

Nếu thu ngân sách là nguồn lực đầu vào quan trọng thì việc phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực cũng có ý nghĩa quyết định đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Do đó, tỉnh đồng thời đặt yêu cầu cao đối với công tác phân bổ, điều hành và giải ngân dự toán chi ngân sách.

Bảo đảm tiến độ phân bổ và chi ngân sách

Đối với nhiệm vụ chi ngân sách, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã, phường phải khẩn trương rà soát, hoàn tất việc phân bổ các nhiệm vụ chi ngân sách năm 2026 đã được giao. Việc phân bổ, giao dự toán chi tiết phải hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

Sau thời hạn này, Sở Tài chính được giao đề xuất thu hồi về ngân sách tỉnh đối với các nhiệm vụ chi chưa được phân bổ, đồng thời đề xuất xử lý trách nhiệm đối với những cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu trách nhiệm hoặc chậm trễ trong phân bổ dự toán. Qua đó, bảo đảm nguồn ngân sách được đưa vào sử dụng kịp thời, đúng mục tiêu, hạn chế tình trạng vốn đã được bố trí nhưng chậm triển khai.

Cùng với việc phân bổ, các đơn vị phải tập trung rà soát và thực hiện dứt điểm việc chi trả tiền lương, các khoản chi cho con người, đặc biệt là những chính sách hỗ trợ học sinh phục vụ năm học mới 2025-2026. Tỉnh yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ các chế độ, chính sách.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương thanh toán các nhiệm vụ chi ngân sách đã được giao dự toán năm 2026, phấn đấu đến ngày 30/9 đạt tối thiểu 75% dự toán được cấp có thẩm quyền giao. Kết quả thực hiện sẽ là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và KPI 9 tháng, cả năm 2026 của các cơ quan, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các xã, phường.

Đẩy nhanh giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia

Cùng với vốn đầu tư công và ngân sách nhà nước, nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia cũng được yêu cầu tập trung giải ngân, phát huy hiệu quả trong những tháng cuối năm.

Các cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia, Ủy ban Nhân dân các xã, phường và chủ đầu tư phải rà soát toàn bộ kế hoạch vốn năm 2026 và nguồn vốn được phép kéo dài từ các năm trước sang năm 2026. Trên cơ sở đó, từng đơn vị phải xác định rõ số vốn đã giải ngân, số vốn còn lại, khối lượng công việc đã thực hiện và khả năng giải ngân trong thời gian còn lại của năm.

Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Mường Khương được đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Đối với nguồn vốn được phép kéo dài, tỉnh xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên trong những tháng cuối năm. Các đơn vị phải tập trung đẩy nhanh tiến độ ngay trong tháng 9, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn trước ngày 31/12/2026, không để vốn phải hủy hoặc thu hồi do nguyên nhân chủ quan.

Để kiểm soát tiến độ, việc báo cáo cũng được yêu cầu thực hiện thường xuyên. Định kỳ hằng tuần, các đơn vị phải báo cáo cụ thể số vốn còn lại chưa giải ngân, nguyên nhân, giải pháp và cam kết tiến độ thực hiện. Đối với những trường hợp có nguy cơ không hoàn thành, phải báo cáo ngay để kịp thời xử lý, không chờ đến cuối năm mới đề xuất phương án.

Với yêu cầu tăng tốc trên nhiều lĩnh vực, từ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, chi ngân sách đến giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia, tháng 9/2026 được tỉnh Lào Cai xác định là thời điểm có tính quyết định đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và cả năm. Việc phân công rõ trách nhiệm, kiểm soát chặt tiến độ và xử lý kịp thời các điểm nghẽn được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong những tháng cuối năm, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra./.

Lào Cai xây hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút dự án giá trị gia tăng cao Lào Cai đang tạo dựng những điều kiện thuận lợi để chuyển hóa lợi thế về vị trí, địa kinh tế thành sức mạnh cạnh tranh mới, dựa trên khoa học, công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo.