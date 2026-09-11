Việt Nam và Pháp ký kết Ý định thư hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng

Sáng ngày 10/9 tại Trụ sở Bộ Kinh tế, Tài chính và Chủ quyền Công nghiệp, Năng lượng và Kỹ thuật số Pháp (Paris, Pháp), Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) và Tổng cục Cạnh tranh, Tiêu dùng và Kiểm soát gian lận Pháp đã ký kết Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng.

Ý định thư được ký kết bởi ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Việt Nam và bà Sarah Lacoche, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cạnh tranh, Tiêu dùng và Kiểm soát gian lận Pháp.

Lễ ký kết Ý định thư giữa Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương Việt Nam và Tổng Cục Cạnh tranh, Tiêu dùng và Kiểm soát gian lận, Bộ Kinh tế, Tài chính và Chủ quyền Công nghiệp, Năng lượng và Kỹ thuật số Pháp được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam tới Cộng hòa Pháp, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và hai cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nói riêng.

Ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam và ông Roland Lescure, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Tài chính và Chủ quyền Công nghiệp, Năng lượng và Kỹ thuật số Pháp chứng kiến Lễ ký kết và trao đổi Ý định thư. (Ảnh: Bộ Công Thương)

Ý định thư tạo khuôn khổ để hai cơ quan tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và bối cảnh thương mại, kinh tế ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Pháp.

Theo đó, việc hợp tác sẽ được triển khai nhiều hình thức đa dạng khác nhau từ hỗ trợ ứng dụng công nghệ mới nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng trên không gian mạng, tổ chức các chuyến công tác, cuộc họp, hội thảo, hội nghị chuyên đề hoặc khóa đào tạo nhằm trao đổi kinh nghiệm giữa hai quốc gia trong các lĩnh vực khác nhau của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà hai bên cùng quan tâm.

Ngay sau Lễ ký kết, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương Việt Nam và Tổng Cục Cạnh tranh, Tiêu dùng và Kiểm soát gian lận, Bộ Kinh tế, Tài chính và Chủ quyền Công nghiệp, Năng lượng và Kỹ thuật số Pháp đã tiến hành buổi làm việc song phương chính thức đầu tiên nhằm trao đổi về việc triển khai các nội dung hợp tác theo Ý định thư.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cập nhật tình hình hoạt động và những định hướng mới của mỗi cơ quan; trao đổi về một số vấn đề, thách thức chung trong công tác bảo vệ người tiêu dùng; đồng thời thảo luận các nội dung và kế hoạch hợp tác song phương dự kiến trong giai đoạn 2027-2028./.

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