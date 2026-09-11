⁠Giá vàng hướng tới tuần giảm liên tiếp trước khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát

Giá vàng trên thị trường châu Á đang trên đà ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp trong phiên 11/9 do giới đầu tư ngày càng củng cố đồn đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Hiện thị trường đang dồn sự chú ý vào báo cáo lạm phát quan trọng của nền kinh tế lớn nhất thế giới, dự kiến công bố vào cuối ngày hôm nay.

Vào lúc 13 giờ 39 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,8% lên 4.351,97 USD/ounce, song tính chung cả tuần vẫn đánh mất gần 2% giá trị. Cùng lúc, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 của Mỹ giảm 0,3% xuống mức 4.393,10 USD/ounce.

Áp lực đối với kim loại quý gia tăng mạnh sau khi báo cáo ngày 10/9 cho thấy Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 8/2026 đã tăng 0,4%, vượt mức tăng 0,1% đã được điều chỉnh của tháng 7/2026.

Ngay sau dữ liệu này, giới giao dịch đã nâng tỷ lệ đặt cược vào kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tuần tới, đẩy giá vàng giao ngay lập tức quay đầu sụt giảm gần 2%.

Thị trường hiện đang nín thở chờ đợi báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến công bố vào lúc 12h30 giờ GMT.

Ông Wael Makarem, chuyên gia chiến lược thị trường tài chính tại Exness, nhận định: "Chỉ số CPI cao hơn dự kiến sẽ củng cố cơ sở cho nhiều đợt tăng lãi suất sắp tới. Động thái này có thể đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD lên cao, tạo thêm sức ép lớn lên giá vàng."

Dù giới tài chính vốn coi vàng là nơi trú ẩn an toàn chống lạm phát, song môi trường lãi suất tăng cao luôn gây bất lợi cho loại tài sản không sinh lời này.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,6% lên 63,93 USD/ounce nhưng vẫn bốc hơi hơn 3% giá trị trong tuần qua. Giá bạch kim tăng 1,2% lên 1.798,63 USD/ounce, giá palladium tăng 1,4% lên 1.299,91 USD/ounce. Tương tự như vàng, cả hai kim loại này đều đang ghi nhận một tuần giao dịch trong sắc đỏ.

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 142,40-145,40 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng ngày 11/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 142,0-145,0 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​