Giá dầu diesel tại Mỹ lần đầu vượt 6 USD/gallon

Theo trang theo dõi giá nhiên liệu GasBuddy, giá dầu diesel tại Mỹ phiên 10/9 lần đầu tiên trong lịch sử vượt 6 USD/gallon (1 gallon=3,78 lít), khi cuộc chiến giữa Mỹ-Israel với Iran cùng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga khiến nguồn cung bị thu hẹp.

Dầu diesel được sử dụng để vận hành xe tải, tàu hỏa, tàu biển và các thiết bị hạng nặng, những phương tiện đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây cũng là loại nhiên liệu thiết yếu đối với máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đợt tăng giá nhiên liệu mới nhất đang làm gia tăng sức ép lạm phát vốn đã gây nhiều khó khăn cho người tiêu dùng và doanh nghiệp trong năm nay.

Giá dầu thô là yếu tố lớn nhất tác động đến giá nhiên liệu. Giá dầu thô kỳ hạn đã tăng trở lại trên 100 USD/thùng do xung đột Trung Đông leo thang.

Các ngành phụ thuộc vào dầu diesel đã bắt đầu chịu tác động khi giá dầu thô kỳ hạn ngày 10/9 tăng lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 5. Giá dầu Brent chốt phiên ở mức 107,63 USD/thùng, trong khi dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng lên 102,48 USD/thùng.

Một chuyên gia phân tích của GasBuddy, cảnh báo giá dầu diesel ở mức kỷ lục sẽ tác động đến mọi loại hàng hóa vận chuyển, mọi lô hàng và mọi chuyến giao hàng của người Mỹ, đồng thời có khả năng khiến lạm phát tăng trở lại trên toàn bộ chuỗi cung ứng.

Một quản lý cấp cao của nhà cung cấp nhiên liệu Oasis Energy, cho biết chỉ trong vòng 5 tháng, giá dầu diesel đã tăng hơn gấp đôi. Điều đó làm đảo lộn dòng tiền của họ.

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Công ty sản xuất máy bay không người lái phục vụ nông nghiệp Hylio, cho biết nông dân và chủ trang trại đang thất vọng sau khi phải đối mặt với hàng loạt cú sốc về chi phí mà chưa nhận được nhiều hỗ trợ. Nhiều người chịu áp lực tài chính ngày càng lớn khi chi phí sản xuất tăng mạnh trong khi giá nông sản giảm.

Chi phí nhiên liệu và vận tải tăng cao có thể tiếp tục làm gia tăng lạm phát trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Giá dầu diesel tại Mỹ đã tăng gần 60% kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2. Cuộc chiến đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, tuyến đường trước khi xung đột bùng phát vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu.

Thị trường dầu diesel càng chịu sức ép sau khi Nga áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel trong bối cảnh một số nhà máy lọc dầu của nước này vẫn phải ngừng hoạt động sau nhiều đợt tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Các hạn chế đối với xuất khẩu nhiên liệu của Trung Quốc cũng góp phần làm nguồn cung dầu diesel toàn cầu thắt chặt hơn và đẩy giá tăng.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu diesel dự trữ của Mỹ hiện ở mức 106,3 triệu thùng, thấp hơn 13% so với mức trung bình 5 năm. Lượng dự trữ đã tăng trong tuần trước khi các nhà máy lọc dầu hoạt động hết công suất để tận dụng biên lợi nhuận cao./.

Giá dầu diesel giảm còn 27.743 đồng, xăng E10 tăng lên 23.274 đồng từ 15 giờ Bộ Công Thương vừa thông báo điều chỉnh điều chỉnh giá bán xăng dầu từ 15 giờ hôm nay, theo đó xăng E10RON95-III tăng lên ngưỡng 23.274 đồng/lít, còn dầu diesel 0.05S giảm xuống 27.743 đồng/lít.

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