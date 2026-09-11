Đưa “Hương vị biên cương” Cao Bằng hội tụ giữa Thủ đô và vươn lên nền tảng số

Hơn 100 sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ đặc trưng của vùng đất biên cương Cao Bằng không chỉ được giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng Thủ đô mà và nền tảng thương mại điện tử hiện đại.

Sáng 11/9 tại không gian 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng đã chính thức khai mạc chương trình “Sức sống hàng Việt” số 13 với chủ đề “Cao Bằng-Hương vị biên cương.”

Với sự đồng hành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ, Đoàn Thanh niên Cộng sảnHồ Chí Minh Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm, TikTok Việt Nam và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), chương trình đã mở ra một không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực độc đáo ngay giữa trung tâm Thủ đô.

Cầu nối thị trường cho doanh nghiệp vùng cao

Diễn ra trong ba ngày (từ 11-13/9), chương trình mang đến hơn 100 sản phẩm tiêu biểu từ các vùng nguyên liệu và làng nghề truyền thống của Cao Bằng. Các mặt hàng được lựa chọn kỹ lưỡng, có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, chia thành nhiều nhóm đa dạng: Nông sản, thực phẩm chế biến, trà, quà tặng và hàng thủ công.

Khách tham quan có cơ hội trực tiếp thưởng thức và mua sắm những đặc sản nức tiếng như: Miến dong Phia Đén, hạt dẻ Quây Sơn, bánh khảo, Khẩu Sli, mật ong người Tày, thịt ba chỉ hun khói... Cùng với đó là các sản phẩm chế biến độc đáo từ nông sản vùng cao như bún ngô, bún cẩm, bún gấc, bún gạo lứt huyết rồng, măng bào Bảo Lạc, nấm hương, mộc nhĩ.

Nhóm trà và quà tặng cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với trà chàm tía (Xỏm Đeng), lục trà, hồng trà, trà olong và các bộ quà tặng mang đậm bản sắc như “Tinh hoa miền non nước”, “Tứ trà miền non nước.” Ở không gian hàng thủ công, dao Phúc Sen - niềm tự hào của nghề rèn truyền thống người Nùng An - được trưng bày trang trọng bên cạnh tranh và túi thổ cẩm Quây Sơn, Nùng Indigo.

Các mặt hàng được lựa chọn kỹ lưỡng, có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chia sẻ tại chương trình, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) nhấn mạnh việc mang những sản phẩm đặc trưng của vùng đất biên cương đến với “Sức sống hàng Việt” mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã địa phương tiếp cận thị trường Thủ đô.

“Điểm cốt lõi của chương trình là đưa hàng hóa đến trực tiếp người tiêu dùng, gắn giới thiệu sản phẩm với bán hàng và tiếp nhận phản hồi từ thị trường. Việc trực tiếp bán hàng tại Hà Nội mang lại những thông tin cụ thể về nhu cầu, thị hiếu. Đây là cơ sở để các đơn vị tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và tìm kiếm thêm các kênh phân phối mới,” ông Linh nhận định.

Bà Nguyễn Hương Nhung, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng cho biết việc đưa hàng hóa của tỉnh đến Hà Nội giúp các đơn vị sản xuất tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng, hiểu thêm nhu cầu và thị hiếu của thị trường Thủ đô.

Theo bà Nhung, bên cạnh nâng cao chất lượng sản phẩm, các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tại Cao Bằng ngày càng chú trọng đầu tư bao bì, nhận diện thương hiệu và phát triển kênh bán hàng hiện đại. Đoàn Thanh niên tỉnh xác định đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và thanh niên khởi nghiệp trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm địa phương là nội dung thiết thực hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế.

“Việc tham gia chương trình ‘Sức sống hàng Việt’ là cơ hội để các sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng tại Thủ đô, đồng thời mở rộng kết nối với các kênh phân phối và bán hàng trực tuyến, qua đó từng bước nâng cao khả năng đưa sản phẩm địa phương vào thị trường lớn,” bà Nhung nhấn mạnh.

Giới thiệu về các sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không chỉ bán trực tiếp tại 62 Tràng Tiền, sản phẩm Cao Bằng còn được đưa lên nền tảng TikTok qua phiên livestream từ 19h30 đến 22h30 ngày 11/9 trên kênh “Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước.” Các đơn vị tham gia có thể giới thiệu sản phẩm, tương tác với người xem và hỗ trợ mua hàng ngay trên nền tảng số.

Bà Nguyễn Hương Nhung nhận định dù thương mại điện tử là kênh tiêu thụ hiệu quả, tỷ lệ sản phẩm Cao Bằng xuất hiện trên các sàn giao dịch hay lập gian hàng TikTok để livestream bán hàng vẫn còn rất hạn chế do sản lượng và nguồn cung chưa ổn định.

"Tổ chức Đoàn cùng các cơ quan chức năng đang tích cực hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng và hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật để giúp người dân tự tin đưa hàng hóa lên các nền tảng số. Việc được hỗ trợ livestream trực tiếp trên TikTok là cơ hội rất lớn để thanh niên Cao Bằng làm quen với xu hướng thương mại số, chuẩn hóa quy trình sản phẩm và tự tin tiếp cận kênh bán hàng hiện đại trong tương lai," Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng nhấn mạnh.

Câu chuyện của những người trẻ khởi nghiệp giữ gìn truyền thống

Thực tế, con đường đưa nông sản của nhiều hợp tác xã địa phương lên không gian mạng đang gặp không ít khó khăn. Anh Lương Thanh Tùng, thành viên Hợp tác xã Dao Hà Khiêm chia sẻ việc bán hàng qua các sàn thương mại điện tử hiện gặp nhiều khó khăn do mức độ cạnh tranh cao.

Là người thợ rèn trẻ gắn bó với tiếng đe, tiếng búa từ nhỏ, anh Tùng quyết định ở lại quê nhà nối nghiệp gia đình để phát triển kinh tế. Để giữ gìn nghề rèn gia truyền hàng trăm năm tuổi, cơ sở tập trung vào ba giải pháp cốt lõi, Hợp tác xã kiên quyết giữ vững chất lượng rèn thủ công truyền thống, chủ động cải tiến mẫu mã sản phẩm để phù hợp với nhu cầu hiện đại, và đẩy mạnh quảng bá hình ảnh làng nghề trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, hợp tác xã đang xúc tiến triển khai mô hình du lịch trải nghiệm, mở cửa đón du khách trong và ngoài nước đến tham quan và tự tay chế tác các sản phẩm rèn thủ công mang dấu ấn cá nhân làm kỷ niệm.

Anh Lương Thanh Tùng tự hào giới thiệu các sản phẩm dao Phúc Sen. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Anh Tùng cho biết nhờ tích cực tham gia các chương trình xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương và các sở, ban, ngành tổ chức, cơ sở đã thành công trong việc kết nối với đối tác tại Hà Nội để đưa sản phẩm rèn thủ công vào phân phối tại siêu thị.

Cũng tại chương trình, chị Phan Thị Huế, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nọong Huế Cao Bằng giới thiệu hai bộ quà tặng chủ đạo là "Tứ trà miền non nước" và "Tinh hoa miền non nước" - những sản phẩm kết tinh từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên phong phú của vùng núi cao, nhằm mang hình ảnh quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô.

Là doanh nghiệp trẻ hoạt động tại địa bàn miền núi, Nọong Huế Cao Bằng không tránh khỏi những rào cản về nguồn vốn, năng lực quản trị, quy hoạch vùng nguyên liệu và đặc biệt là thiếu hụt nhân lực - khi phần lớn thanh niên địa phương sau khi học xong thường chọn làm việc tại các tỉnh khác.

Chị Phan Thị Huế giới thiệu hai sản phẩm "Tứ trà miền non nước" và "Tinh hoa miền non nước". (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để vượt qua những khó khăn đó, doanh nghiệp phát huy thế mạnh truyền thông số, đẩy mạnh quảng bá qua TikTok, Facebook và YouTube, hướng tới lan tỏa nét đẹp văn hóa, tiềm năng du lịch và phong vị ẩm thực đặc sắc của Cao Bằng tới du khách trong và ngoài nước.

Điểm nổi bật trong sản phẩm của của Nọong Huế sản phẩm mang tính cộng đồng, doanh nghiệp đóng vai trò cầu nối thiết kế và truyền thông, chủ động liên kết đóng gói sản phẩm của nhiều chủ thể khác nhau trong cùng một bộ quà với tinh thần "cùng nhau phát triển." Từng chiếc túi vải thêu tay do bà con bản địa tự làm, từng hộp trà thảo dược hay gói nông sản đặc sản đều được tích hợp hài hòa, tạo cơ hội cho nhiều sản phẩm OCOP địa phương cùng được quảng bá rộng rãi thay vì chỉ một đơn vị hưởng lợi./.

(Ảnh: PV/Vietnam+)

Đưa “hương vị biên cương” Cao Bằng đến với người tiêu dùng Thủ đô Với chủ đề “Cao Bằng-Hương vị biên cương,” chương trình “Sức sống hàng Việt” số 13 sẽ đưa hơn 100 sản phẩm đặc trưng vùng cao đến với người tiêu dùng Thủ đô.