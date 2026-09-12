Khởi công khu nhà ở xã hội hơn 2.230 tỷ đồng tại Bắc Ninh

Sáng 12/9, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Bắc Chương Dương tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội liền kề Khu công nghiệp Yên Phong tại xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh. Đây là một trong những hoạt động chào mừng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố.

Dự án Ecolife Yên Trung do Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Bắc Chương Dương làm chủ đầu tư, được triển khai trên diện tích gần 9 ha tại 2 thôn Vọng Đông và Xuân Cai, có tổng vốn đầu tư 2.236,4 tỷ đồng.

Dự án được quy hoạch theo mô hình không gian sống tích hợp, đồng bộ, hiện đại và văn minh với nhiều tiện ích giáo dục, y tế, thể thao…

Đây không chỉ đơn thuần là một dự án nhà ở xã hội thông thường mà được thiết kế, định hướng là dự án nhà ở xã hội kiểu mẫu, với gần 30% diện tích đất dành cho xây dựng nhà ở và hơn 70% diện tích đất dành cho cây xanh, mặt nước, tiện ích công cộng và giao thông.

Dự án được quy hoạch bài bản với các phân khu chiến lược, gồm khối nhà ở xã hội có 9 tòa nhà cao 13 tầng và 1 tum, cung cấp 2.015 căn hộ đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, tối ưu công năng sử dụng. Các căn hộ, phòng chức năng được thiết kế chú trọng chiếu sáng, thông gió tự nhiên, mang lại môi trường sống tiện nghi cho cư dân.

Khối nhà ở thương mại đồng bộ gồm 116 căn nhà ở liền kề, cao 5 tầng, xây thô, hoàn thiện mặt ngoài, tạo diện mạo kiến trúc cảnh quan hiện đại, khang trang cho toàn khu vực.

Ngoài ra, dự án còn có hệ thống hạ tầng và tiện ích xã hội hoàn chỉnh với các công trình công cộng thiết yếu như trường mầm non, nhà văn hóa, trung tâm y tế, khu thể dục thể thao, bể bơi, sân pickleball và nhiều công viên rộng rãi, tạo môi trường sống an lành, không gian thư giãn cho cư dân.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lâm Thị Hương Thành nhấn mạnh, Bắc Ninh là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp lớn của cả nước, với hệ thống khu công nghiệp ngày càng phát triển, thu hút đông đảo doanh nghiệp, chuyên gia, công nhân và người lao động đến đầu tư, làm việc, sinh sống.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Lâm Thị Hương Thành phát biểu. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Cùng với quá trình phát triển nhanh của công nghiệp và đô thị, nhu cầu về nhà ở, nhất là nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp, ngày càng trở nên cấp thiết.

Dự án Ecolife Yên Trung là một trong những dự án nhà ở trọng điểm, có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hình thành khu nhà ở dành cho công nhân, người lao động với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, từng bước đáp ứng nhu cầu về chỗ ở, sinh hoạt và ổn định đời sống cho người lao động làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Dự án không chỉ hướng tới mục tiêu “có nhà để ở” mà còn xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, thuận tiện.

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn, thi công tập trung tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị để tổ chức thi công đồng bộ, liên tục, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Chủ đầu tư cần xác định rõ tiến độ dự án là trách nhiệm và cam kết của mình, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục, từng giai đoạn; kịp thời báo cáo, phối hợp với các cơ quan chức năng khi phát sinh khó khăn, không để tình trạng chậm trễ kéo dài.

Đồng thời, chủ đầu tư phải đặc biệt coi trọng chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy; tuyệt đối không vì yêu cầu đẩy nhanh tiến độ mà xem nhẹ chất lượng hoặc các quy định về an toàn.

Các sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục đồng hành, chủ động hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

Đối với chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh tại địa bàn, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Đồng thời, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu vực; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thi công và thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở./.

Đã đạt được 85% chỉ tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội Các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê đang được triển khai và khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.