Quảng Ngãi gỡ vướng thủ tục đất đai, đồng bào Hre yên tâm sản xuất

Hơn một năm qua, việc phân cấp cho cấp xã tiếp nhận và giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình đã mang lại diện mạo mới tại nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhờ sự minh bạch, nhanh gọn của thủ tục hành chính, niềm tin của người dân vào cấp ủy, chính quyền cơ sở ngày càng được củng cố. Thực tế tại xã miền núi Sơn Mai (tỉnh Quảng Ngãi) - nơi đồng bào Hre sinh sống đông đảo là minh chứng sinh động cho những chuyển biến tích cực đó.

Sau hơn 10 năm mòn mỏi đi lại vì vướng thủ tục, gia đình ông Đinh Thanh Bình (thôn Đồng Tròn, xã Sơn Mai) vừa chính thức nhận được “sổ đỏ” lần đầu cho diện tích gần 3.500m² đất trồng cây hằng năm. Ông Bình chia sẻ, trước đây hồ sơ của gia đình gặp rất nhiều vướng mắc do mảnh đất nằm ở vùng giáp ranh, khiến việc xác minh ranh giới và diện tích trở nên nan giải.

Nhờ sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở, mọi “nút thắt” đã được tháo gỡ thấu đáo.

“Ngày chưa có sổ cũng lo lắng vì đất đó mình canh tác hồi giờ nhưng không biết có phải của mình không. Nay cán bộ mang giấy tờ trao tận tay, mình rất yên tâm, phấn khởi và vui mừng”, ông Bình xúc động bày tỏ.

Không riêng gia đình ông Bình, từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với việc đẩy mạnh phân cấp đến nay, xã Sơn Mai đã tiếp nhận tổng cộng 148 hồ sơ yêu cầu cấp đổi và cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bằng sự chủ động và nỗ lực vào cuộc, địa phương đã giải quyết được 126 hồ sơ, trong đó hoàn thành việc cấp mới “sổ đỏ” cho 80 hộ gia đình là đồng bào dân tộc Hre.

Nhờ quy trình được chuẩn hóa cùng sự hướng dẫn tận tình, dễ hiểu của đội ngũ cán bộ bộ phận "một cửa", đồng bào nay không còn cảnh phải đi lại nhiều lần hay thấp thỏm chờ đợi như trước. Anh Đinh Văn Dị, thôn Trung Thượng phấn khởi cho biết, thủ tục làm “sổ đỏ” hiện nay rất nhanh chóng, chỉ gần một tháng là đã hoàn tất và nhận kết quả.

Anh Đinh Văn Dị, thôn Trung Thượng (trái) phấn khởi khi thủ tục làm “sổ đỏ” hiện nay rất nhanh. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Để đạt được những kết quả đáng khích lệ trên, đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở tại Sơn Mai đã không ngừng nỗ lực nâng cao trách nhiệm, trau dồi năng lực chuyên môn nhằm phục vụ đồng bào ngày một tốt hơn.

Ông Phan Duy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Mai cho biết, quá trình giải quyết hồ sơ đất đai đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ qua nhiều giai đoạn giữa các cơ quan chuyên môn với nhau và với người dân. Cán bộ Trung tâm luôn bám sát các quy định trong phạm vi thẩm quyền, từ đó nỗ lực rút ngắn thời gian, cố gắng hoàn thành sớm hơn mốc thời gian quy định trước khi chuyển tiếp lên các cơ quan chuyên môn cấp trên.

Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từ cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đóng vai trò quyết định. Ông Đinh Minh Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Mai nhấn mạnh, địa phương yêu cầu đội ngũ cán bộ địa chính phải thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp luật mới, nắm vững quy trình để giải quyết thấu đáo, hợp tình hợp lý cho bà con, kiên quyết hạn chế tình trạng hồ sơ bị kéo dài khiến người dân vùng cao vất vả đi lại.

Hiện tại, đối với những hồ sơ còn vướng mắc do lịch sử để lại hoặc các nguyên nhân khách quan, chính quyền xã Sơn Mai đang tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn cấp trên để tìm giải pháp tháo gỡ. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu giải quyết dứt điểm những trường hợp đủ điều kiện, tạo hành lang pháp lý vững chắc giúp đồng bào yên tâm đầu tư lao động sản xuất, ổn định sinh kế lâu dài và xác lập rõ ràng quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản của mình theo đúng quy định của pháp luật.

Có thể thấy, việc phân cấp thẩm quyền cấp “sổ đỏ” lần đầu cho cấp xã đã minh chứng rõ nét hiệu quả của công tác cải cách hành chính, giúp rút ngắn tối đa quy trình, giảm thiểu thời gian và chi phí đi lại cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, năng lực tổ chức thực hiện, chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở từng bước được nâng lên, góp phần đưa cải cách hành chính đến gần hơn với người dân vùng miền núi./.

Xử lý thủ tục hành chính về đất đai: Chấm dứt tình trạng “trả hồ sơ nhiều lần" Các địa phương giải quyết thủ tục hành chính về đất đai phải đảm bảo công bằng, minh bạch giữa người dân trực tiếp thực hiện và người được ủy quyền; chấm dứt tình trạng trả hồ sơ nhiều lần.