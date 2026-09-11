Đắk Lắk: Tuyên án tử hình kẻ tấn công chiến sỹ công an

Chiều 11/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Ty (sinh năm 1995, trú xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người.”

Bị cáo Ty là đối tượng đã dùng dao sát hại đồng chí Nguyễn Đông Cánh, sinh năm 1989, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 8/9/2025 khi đồng chí Cánh đang làm nhiệm vụ.

Theo cáo trạng, tối 7/9/2025, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, Ty cho rằng, vợ chồng anh ruột thường xuyên cãi nhau với mình nên bực tức, lấy một con dao Thái Lan rồi bất ngờ đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng và hông của chị dâu (là chị Nguyễn Thị K). Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu, bị tổn thương cơ thể 4%.

Sau khi gây án, Ty cầm dao bỏ trốn, đến sáng 8/9/2025, Công an xã Xuân Lộc tổ chức lực lượng tìm kiếm, mời Ty về trụ sở làm việc. Khi phát hiện Ty trên khu vực đồi cát trồng keo thuộc thôn 4, đồng chí Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc cùng đồng đội tiến hành tiếp cận. Sau đó, Ty rút dao đâm liên tiếp vào vùng ngực anh Cánh.

Trong quá trình giằng co, Ty tiếp tục đâm vào đùi, trán, vai của anh Cánh đến khi lưỡi dao gãy. Sau đó, Ty dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt nạn nhân.

Sau khi gây án, Ty rời hiện trường, về nhà thay quần áo, tắm rửa rồi cố thủ trong nhà tắm. Lực lượng công an phải phá cửa, khống chế bị cáo.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan đã tố tụng trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Ty. Kết luận xác định bị cáo mắc rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng ma túy nhóm chất kích thích, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm phạm tội.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định đây chỉ là tình tiết liên quan đến trách nhiệm hình sự, không làm mất đi tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi.

Sau khi đâm chị dâu, Ty không dừng lại mà tiếp tục dùng hung khí nguy hiểm tấn công anh Cánh khi cán bộ công an đang thực hiện nhiệm vụ xác minh, truy tìm người gây án.

Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của bị cáo thể hiện ý thức coi thường pháp luật và tính mạng người khác ở mức độ cao. Việc đâm liên tiếp vào vùng trọng yếu của cơ thể, sau đó tiếp tục tấn công khi nạn nhân đã bị thương cho thấy tính chất quyết liệt, côn đồ và nguy hiểm đặc biệt.

Hậu quả vụ án không chỉ khiến một cán bộ công an hy sinh, một người khác bị thương mà còn gây đau thương cho gia đình các bị hại, tạo tâm lý hoang mang, bất bình trong nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Ty án tử hình về tội “Giết người” theo điểm a, d, n khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự./.

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