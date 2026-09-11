Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ Trường Đại học Đông Đô giai đoạn 2

Ngày 11/9, Tòa án nhân dân khu vực 2 thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại trường Đại học dân lập Đông Đô.

Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Thị Nụ (sinh năm 1989, cựu cán bộ trường Đại học Đông Đô), bị xét xử về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ," theo quy định tại Điều 356, khoản 2-Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình xét hỏi tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy đã phát sinh những tình tiết, nội dung cần được xác minh, làm rõ; một số chứng cứ quan trọng liên quan đến số tiền bị cáo Nguyễn Thị Nụ đã trực tiếp nhận, quản lý, sử dụng và số tiền thực tế bị cáo được hưởng lợi chưa được làm rõ đầy đủ; đồng thời có căn cứ cần tiếp tục xác minh, làm rõ trách nhiệm của một số cá nhân có liên quan trong việc tổ chức tuyển sinh, quản lý lớp học, thu, quản lý và nộp các khoản tiền của học viên tại Trường Đại học Đông Đô.

Xét thấy những vấn đề nêu trên không thể thực hiện đầy đủ ngay tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung trong vụ án.

Trong trường hợp kết quả điều tra bổ sung xác định có cá nhân khác thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm liên quan đến vụ án thì cần xem xét việc khởi tố, xử lý theo quy định của pháp luật.

Làm rõ số tiền học phí kỳ 1 của 24 học viên

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, tổng số tiền học phí học kỳ I của 24 học viên lớp DU523.06 là 230 triệu đồng. Tuy nhiên, qua xét hỏi tại phiên tòa và đối chiếu các tài liệu có trong hồ sơ, có căn cứ cho thấy không phải toàn bộ số tiền trên do bị cáo Nguyễn Thị Nụ trực tiếp nhận.

Theo lời khai và tài liệu hiện có, bị cáo Nguyễn Thị Nụ nhận 109 triệu đồng; số tiền còn lại được xác định có liên quan đến 3 cá nhân khác tiếp nhận số tiền lần lượt là 40,5 triệu đồng, 71 triệu đồng và 9,5 triệu đồng.

Trong các khoản tiền trên, có 6 học viên nộp học phí trực tiếp tại Phòng Tài vụ của Trường Đại học Đông Đô, có phiếu thu, hóa đơn với tổng số tiền 58,5 triệu đồng, số tiền này được xác định do bà Lê Thị Hà nộp về trường.

Vì vậy, Hội đồng xét xử xác định cần điều tra, xác minh, đối chiếu cụ thể đối với từng học viên và từng khoản tiền để làm rõ: người trực tiếp nhận tiền; thời điểm, phương thức nhận tiền; căn cứ, mục đích thu; việc quản lý, sử dụng số tiền; số tiền đã nộp về Trường Đại học Đông Đô; chứng từ, tài liệu chứng minh việc thu, nộp và sử dụng tiền.

Làm rõ trách nhiệm của tập thể và các cá nhân có liên quan

Cáo trạng của Viện Kiểm sát xác định hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Nụ xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 5/2019 đến tháng 7/2023. Theo tài liệu trong hồ sơ, việc tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, tổ chức lớp học, giảng dạy, học tập, thi hết môn và thi tốt nghiệp của lớp DU523.06 diễn ra trong thời gian dài tại Trường Đại học Đông Đô.

Tại thời điểm bắt đầu tổ chức lớp học, Trường Đại học Đông Đô đang bị cơ quan tiến hành tố tụng điều tra. Đến tháng 9/2019, một số lãnh đạo của trường bị bắt tạm giam để điều tra, truy tố, xét xử. Tuy nhiên, lớp DU523.06 vẫn tiếp tục được tổ chức và hoạt động trong khuôn viên nhà trường trong thời gian dài.

Theo tài liệu điều tra, Ban lãnh đạo kế nhiệm của trường không biết hoặc không quản lý, kiểm soát được đầy đủ việc tồn tại và hoạt động của lớp học này.

Do đó, tòa cho rằng cần tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ cơ chế quản lý, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm kiểm tra, giám sát của nhà trường và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân có liên quan.

Cụ thể, cần làm rõ một số việc liên quan ông: Dương Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô, ông Lê Ngọc Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô, ông Phan Văn Các, Trưởng Khoa Sức khỏe….

Đối với Hội đồng trường và Ban Giám hiệu Trường Đại học Đông Đô trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023, tòa đánh giá cần phải làm rõ cơ chế quản lý, phân công nhiệm vụ, chế độ kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tuyển sinh, đào tạo, quản lý học viên và quản lý thu, chi của nhà trường; làm rõ việc lớp DU523.06 hoạt động trong thời gian dài mà không được quản lý, kiểm tra đầy đủ có phải xuất phát từ việc buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý hay không...

Bên cạnh đó, theo Văn bản số 01/ĐĐ-TTBS ngày 10/5/2019 của Trường Đại học Đông Đô, người nhận hồ sơ/đối tác tuyển sinh được hưởng tiền trích thưởng 5 triệu đồng/hồ sơ. Do vậy, Hội đồng xét xử cho rằng cần xác minh trong số 29 sinh viên, học viên liên quan, những người nào được xác định là đối tác tuyển sinh hoặc người giới thiệu tuyển sinh; số hồ sơ của từng người; số tiền trích thưởng đã được nhận và việc chi trả, sử dụng số tiền này.

Trong trường hợp kết quả điều tra bổ sung xác định có cá nhân khác thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm liên quan đến vụ án thì cần xem xét việc khởi tố, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cần xác định lại số tiền thiệt hại và số tiền bị cáo hưởng lợi

Theo Hội đồng xét xử, trong vụ án này cần lập bảng đối chiếu chi tiết đối với từng học viên, từng khoản tiền, trong đó thể hiện rõ: số tiền phải nộp, số tiền thực tế đã nộp, thời điểm và phương thức nộp, xác định chính xác tổng số tiền thiệt hại do hành vi của bị cáo gây ra và phân định rõ trách nhiệm của bị cáo Nguyễn Thị Nụ với trách nhiệm của từng cá nhân khác và của Trường Đại học Đông Đô.

Việc xác định thiệt hại phải bảo đảm không tính trùng các khoản tiền học viên đã nộp hợp pháp cho Trường Đại học Đông Đô hoặc đã được cá nhân khác tiếp nhận, quản lý và nộp về trường. Đồng thời, phải xác định rõ khoản tiền nào thực tế bị chiếm hưởng, khoản tiền nào đã được sử dụng cho hoạt động của nhà trường hoặc mục đích khác, làm căn cứ xác định hậu quả và trách nhiệm hình sự, dân sự của những người có liên quan./.

Nguyên hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô lĩnh án 12 năm tù Nguyên hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô là bị cáo Dương Văn Hòa bị Tòa tuyên phạt 12 năm tù về tội “Giả mạo trong công tác,” trường Đại học Đông Đô phải nộp 7,1 tỷ đồng hưởng lợi bất chính.